Leandro Carvalho e Igor são regularizados e podem estrear pelo Ceará

O lateral-direito Igor e o atacante Leandro Carvalho estão regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) pelo Ceará e podem voltar a jogar com a camisa alvinegra. A dupla voltou de empréstimo e vem treinando no Vovozão.

Em 2022, Leandro Carvalho atuou por empréstimo por Náutico e Remo. Já Igor foi emprestado ao CSA em 2022.

Estreia do Vovô em 2023

A estreia alvinegra no ano está marcada para domingo (15), contra Guarani de Juazeiro, às 17h, no estádio Romeirão, pela 1ª rodada do Campeonato Cearense.

11 reforços

Do gol ao ataque, o Alvinegro de Porangabuçu se reforçou em todas as posições, contratando 11 reforços. O goleiro Alfredo Aguilar, o zagueiro Tiago Pagnussat, os laterais esquerdos Willian Formiga e Danilo Barcelos, os volantes Arthur Rezende e Caíque Gonçalves, o meia Jean Carlos e os atacantes Chay, Janderson, Vitor Gabriel e Luvannor.