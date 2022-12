Com números de sócios em queda após atingir marca de 50 mil, Ceará ainda não fez projeções para 2023

O Ceará encerrará a temporada 2022 com mais de 34 mil sócios-torcedores (34.513). Ao longo do ano, o clube fortaleceu a marca "Sócio Vozão", viveu o apogeu ao alcançar 50 mil associados adimplentes, mas sofreu na reta final com os insucessos dentro de campo, aliados ao desejo do torcedor de não renovar o plano de sócio-torcedor.

Em janeiro, o clube detinha 32 mil sócios-torcedores adimplentes. Durante o ano, com promoções e o sucesso da equipe na Copa Sul-Americana, principalmente, fizeram com que o Sócio Vozão fosse ganhando novos associados. Em abril, por exemplo, a marca era de 45 mil.

Veja linha do tempo do Sócio Vozão

Legenda: Ceará teve apogeu de associados entre abril e julho, mas sofreu declínio após os insucessos na temporada Foto: Ceará

O apogeu aconteceu em julho: mais de 50 mil sócios-torcedores associados. Um recorde na história do clube e no estado, sendo o primeiro clube cearense a registrar a marca. Os insucessos, porém, fizeram com que o Ceará perdesse associados na reta final do ano, que seria intensificado com o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

Ainda sem divulgar o orçamento para 2023, o programa de sócios do clube ainda não estima quanto pretende arrecadar com os associados.

Cancelamentos

O Diário do Nordeste apurou que 80% dos sócios que saíram após o descenso para a 2ª divisão estão atrelados ao vencimento dos planos e a opção dos torcedores por não renovarem. Cerca de três mil cancelaram após o rebaixamento do clube à Série B.

É certo que o Ceará encerrará a temporada com mais associados do que o ostentado em janeiro. O crescimento durante o ano - contabilizando de janeiro a dezembro - é de 7,89%. Para ser mais exato, o Alvinegro de Porangabuçu finalizará o ano com 2.513 associados a mais.

Veja valores do Sócio Vozão em 2022

Consulado Alvinegro (mensal): R$ 20,00

Time do Povo (mensal): R$ 14,00

Campeão da Popularidade (mensal): R$ 60,00

O Mais Querido (mensal): R$ 90,00

Vovô de Ouro (mensal): R$ 180,00

