Ceará negocia contratação do atacante Janderson, ex-Grêmio

Seguindo em busca de reforços no mercado da bola, o Ceará está negociando a contratação do atacante Janderson, ex-Grêmio. O Diário do Nordeste apurou que o contato entre clube e jogador tem sido visto de forma positiva para as duas partes e há confiança de desfecho em breve.

Atacante de velocidade, que joga pelos lados do campo, Janderson tem 23 anos e foi revelado pelo Corinthians, onde ainda tem contrato até o fim de 2023.

Ele acumula passagens por Atlético-GO e Grêmio, ambas por empréstimo. Na última temporada, pleo time gaúcho, realizou 40 jogos e marcou 5 gols. Destas partidas, 25 foram pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro já anunciou seis reforços para 2023: Tiago Pagnussat, Danilo Barcelos, Willian Formiga, Arthur Rezende, Caíque Gonçalves e Jean Carlos.

Atualmente, o Ceará possui cinco atacantes no elenco: Erick, Leandro Carvalho, Caio Rafael, Vitor Gabriel e Luvannor. Os dois últimos ainda não foram anunciados oficialmente, mas já estão acertados. Gabriel já treina em Porangabuçu e será oficializado a partir de 1º de janeiro.

Clebão seria mais uma opção ao técnico Gustavo Morínigo, mas foi pego no antidoping e não poderá jogar.

