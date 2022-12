Promessa da base do Ceará, atacante João Victor será emprestado ao futebol japonês

O atacante João Victor está de saída do Ceará. Com proposta do futebol japonês, o atleta será cedido por empréstimo até o final de 2023, com opção de compra.

O Diário do Nordeste apurou que a negociação está avançada, com o desfecho podendo acontecer a qualquer momento. O clube será divulgado após a concretização das tratativas.

Grande aposta do Ceará na sua base, em 2022, o atacante atuou em três partidas pelo profissional, sem anotar gols ou assistências. Além disso, participou da trajetória do Sub-20 do clube alvinegro.

João Victor tem contrato com o Ceará até 2025, tido como promessa na Cidade Vozão. Durante a trajetória no clube, integrou as categorias de base da Seleção Brasileira.

