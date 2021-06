Atacante do Ceará, João Victor é convocado para a Seleção Brasileira Sub-17

O atacante João Victor do Ceará Sporting Club, foi convocado pelo técnico Paulo Victor Gomes para o primeiro período de preparação da Seleção Brasileira Sub-17, que ocorre entre os dias 17 e 27 de junho. O Alvinegro é o único time do Nordeste com atletas convocados para as seleções do Brasil Sub-15 e sub-17.

É a segunda convocação de João Victor para a Seleção Brasileira da categoria. No entanto, na primeira aparição na lista da amarelinha, o atleta se lesionou e não integrou o grupo. Ao todo, o Ceará acumula, de 2020 para cá, cinco convocações: David ( duas vezes), João Victor (duas) e Rhuan, além dos médicos Márcio Gadelha e Joaquim Garcia Filho.

O atleta do Vovô é o único que atua em solo nordestino. A lista de convocados por Paulo Victor reúne jogadores do Corinthians, Athletico Paranaense, Internacional, Flamengo, Chapecoense, Atlético Mineiro, São Paulo, Vasco da Gama, Fluminense, Ceará, Botafogo e Palmeiras.

Utilizado no time principal do Ceará pelo técnico Guto Ferreira, João Victor desfalcará o clube em quatro jogos pelo período em que ficará com a Seleção Brasileira: diante do Bahia, Internacional, Atlético/MG e São Paulo.

Legenda: João Victor entrou em campo pelo Ceará no Clássico-Rei da Copa do Brasil e fez uma boa partida na última quarta-feira Foto: FABIANE DE PAULA

Preparação para o Sul-Americano

A Seleção Brasileira Sub-17 segue o período de preparação para o Torneio Sul-Americano da categoria, previsto para o segundo semestre de 2021.

O local onde será realizada fase preparatória da amarelinha será definido nos próximos dias

