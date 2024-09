Filho de Recalde se emociona com o gol do pai na vitória do Ceará; veja vídeo

O dia 27 de setembro não poderia ser mais especial para o jogador do Ceará, Jorge Recalde. Além de fazer o gol que deu a vitória ao time alvinegro diante do Brusque, o atleta ainda conseguiu esse feito no mesmo dia do aniversário do seu filho, GianLucca. No vestiário, um vídeo do garoto chorando após o encontro com o pai depois da partida, viralizou nas redes sociais.

Veja momento:

O meio-campista foi o herói do Ceará ao marcar o gol da vitória diante do Brusque, por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (27), no Castelão. O paraguaio começou o jogo como titular na ausência de Mugni - desfalque por lesão - e marcou o único gol do jogo.