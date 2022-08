Ceará renova contrato de João Victor, joia da base, até 2025

O Ceará acertou a renovação do atacante João Victor, uma das principais promessas da base alvinegra. Os atleta ampliou o contratos até o fim de 2025.

No processo, o jogador de 18 anos recebeu valorização salarial. No momento, participa do elenco Sub-20 e está em desenvolvimento para integrar o principal.

Vale ressaltar que João Victor acumula convocações para a Seleção Brasileira Sub-17, assim como o meia David, também do Vovô. Em parte da temporada, integrou o profissional para adquirir experiência, sendo até sondado no mercado nacional.

Internamente, a gestão projeta a evolução dos jovens com cautela. No plantel do profissional atual, sete peças passaram pela base: goleiro André Luiz; zagueiros Marcos Victor e Gabriel Lacerda; laterais Buiú e Kelvyn; volante Geovane e o meia Léo Rafael.

