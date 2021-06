João Victor retorna ao Ceará como destaque na Seleção Brasileira e será monitorado pela CBF

Uma das principais revelações das categorias de base do Ceará, o atacante João Victor retornou da convocação para a Seleção Brasileira Sub-17 no sábado (26) e será monitorado pela CBF. A entidade listou o atleta como de “boa projeção” e “um dos melhores da idade” na posição ofensiva.

A comissão técnica entrou em contato com o clube e prepara um relatório com os fundamentos apresentados durante período de treinamento visando o Torneio Sul-Americano da categoria. O objetivo é ter uma atividade alinhada com a Seleção para permitir o desenvolvimento do jogador.

O documento ainda é aguardado na Cidade Vozão, em Itaitinga. As conversas preliminares da CBF com os gestores alvinegros apontaram que João Victor está “dentro dos padrões de alto nível” e “faz parte dos planos das futuras convocações do Brasil” se mantiver o nível físico e técnico.

Com 17 anos, o jogador também chamou a atenção pela experiência no profissional. Pela sequência de treinos sob comando de Guto Ferreira, o atacante chegou na Seleção com a intensidade e o condicionamento elevados.

Assim, a joia alvinegra terá agora cuidados do clube e da CBF. No ciclo de convocações, é a segunda vez seguida que é lembrado pelo técnico Paulo Victor Gomes. Dentre todo o elenco canarinho, foi o único atleta de uma equipe da região do Nordeste.

Legenda: O atacante João Victor participou de jogos pelo profissional do Ceará em 2021 Foto: arquivo SVM

Na atual temporada, soma seis apresentações no time principal, entre Série A, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. A amostragem é de apenas 115 minutos, mas se torna valorizada pela maior exigência dos respectivos jogos.

No fim, o processo serve como mais um fruto do trabalho na base alvinegra. O clube busca antecipar as etapas (com atletas mais jovens atuando em categorias maiores) para acelerar o ciclo e formar mais nomes ao profissional: João Victor é um exemplo.

Lista da última convocação do Brasil Sub-17

Goleiros:

Mycael - Athletico Paranaense

Francisco Dyogo - Flamengo

Kauê - Corinthians

Laterais:

Vinicius Tobias - Internacional

Leonardo Ataíde - Athletico Paranaense

Leonardo Mana - Corinthians

Guilherme Sucigan (Biro) - Corinthians

Zé Welinton - Flamengo

Zagueiros:

Tiago Coser - Chapecoense

Rômulo Helbert - Atlético Mineiro

Ythallo Ricklem - São Paulo

Gabriel Santos - Palmeiras

Meio-campistas:

Andrey Nascimento - Vasco da Gama

Lucas Eduardo - Vasco da Gama

Luiz Guilherme Freitas - Palmeiras

Matheus França - Flamengo

Rodrigo Huendra - São Paulo

Arthur Wenderrosky - Fluminense

Atacantes: