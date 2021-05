Campanha do Ceará até a final do Campeonato Cearense teve 51 jogadores e três técnicos

O Ceará repetiu o feito dos últimos quatro anos e chegou na final do Campeonato Cearense, mas a temporada de 2021 trouxe à tona um novo planejamento na competição. Com o rodízio do elenco e uso das categorias de base, o clube utilizou 51 atletas em oito partidas, com três técnicos.

A medida foi adotada para diminuir os impactos do calendário apertado proposto pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No primeiro semestre, o time participou também da Copa do Nordeste e da Copa Sul-Americana. Na última semana, por exemplo, fez um jogo a cada dois dias.

Por isso, o desempenho é prejudicado, principalmente pela ambição de ser competitivo em tudo. Nesse escopo, está vivo na Sula, foi finalista do Nordestão e tem nova chance de título estadual.

Desempenho do Ceará na temporada de 2021

Campeonato Cearense : finalista após uso de time alternativo na fase de grupos

: finalista após uso de time alternativo na fase de grupos Copa Sul-Americano : invicto e na liderança do Grupo C restando uma rodada

: invicto e na liderança do Grupo C restando uma rodada Copa do Nordeste: vice-campeão após derrota nos pênaltis para o Bahia

O detalhe: durante o processo, a equipe foi comandada à beira do gramado por Guto Ferreira (time principal), Daniel Azambuja (Sub-23) e Juca Antonello (Sub-20). Apesar das adversidades em treinos ou entrosamento, o saldo é de força do plantel em experiência que deve ser repetida posteriormente.

Os departamentos de futebol e de análise de rendimento também analisaram a performance dos nomes acionados. Assim, para além da inclusão de parte do elenco campeão no Brasileiro de Aspirantes de 2020, novas oportunidades devem ser concedidas na sequência do ano em demonstração de força da base.

Do grupo, 14 jogadores eram do Sub-20, sendo dois nomes do Sub-17: David e João Victor. As peças são inscritas em torneios da CBF nas respectivas categorias e tiveram oportunidade de trocar experiência, além da rotina, com jogadores do principal, a exemplo do atacante Saulo.

Por isso, o planejamento teve êxito e serviu para a maturação na metodologia de formação alvinegra. O clube é detentor do Certificado de Clube Formador e mantém investimentos na Cidade Vozão, em Itaitinga, o equipamento reservado às categorias de base. No fim, o Ceará escreveu o presente com o futuro.

Lista de atletas do Ceará com atuação no Estadual

Goleiros (4)

André Luiz (21 anos): 1 jogo

João Ricardo (32 anos): 4 jogos

Vinicius (21 jogos): 2 jogos

Richard (29 anos): 1 jogo

Laterais (8)

Alessandro (22 anos): 4 jogos

Buiú (24 anos): 3 jogos

Bruno Pacheco (29 anos): 1 jogo

Kelvyn (21 anos): 3 jogos

Gabriel Dias (26 anos): 2 jogos

Átila (19 anos): 3 jogos

Patrick (19 anos): 1 jogo

Natan (19 anos): 3 jogos

Zagueiros (8)

Alan Uchoa (21 jogos): 7 jogos

Klaus (27 anos): 2 jogos

Vitão (19 anos): 1 jogo

Messias (26 anos): 1 jogo

Luiz Otávio (32 anos): 1 jogo

Lacerda (21 anos): 4 jogos

Jordan (21 anos): 3 jogos

Café (18 anos): 1 jogo

Volantes (9)

Fabinho (34 anos): 1 jogo

Fernando Sobral (25 anos): 4 jogos

Marthã (23 anos): 5 jogos

Marcos Antonio (21 anos): 3 jogos

Naressi (23 anos): 2 jogos

Charles (24 anos): 1 jogo

Geovane (21 anos): 5 jogos

Oliveira (27 anos): 2 jogos

Rubens (19 anos): 1 jogo

Meias (7)

Marquinhos (21 anos): 6 jogos

Matheus Índio (20 anos): 2 jogos

Marlon (31 anos): 2 jogos

Felipe Silva (30 anos): 5 jogos

David (17 anos): 3 jogos

Jorginho (30 anos): 2 jogos

Danrley (20 anos): 3 jogos

Atacantes (15)