Ceará define nova meta para base e planeja ser referência nacional na revelação de jogadores

Com uma das melhores categorias de base do Nordeste, o Ceará definiu um projeto a longo prazo: se tornar referência nacional na captação de novos talentos. Com atletas convocados para a Seleção Brasileira, o clube traçou um plano macro para mapear promessas em todo o território nacional.

O objetivo é ampliar as buscas por atletas em potencial através de escalas locais e regionais. A gestão ampliou parcerias com olheiros de todo o país e também investiu na chegada de captadores profissionais: o último contratado prestava serviços ao Grêmio e irá se apresentar em julho.

Sandro Queiroz Gerente da base do Ceará “O plano é massificar a busca por jogadores. A gente quer mapear nomes cada vez mais cedo para dar o perfil do Ceará, de identidade, da maneira de jogo. É formar desde o início mesmo e antecipar as etapas para ter novos nomes revelados"

A escolha de expandir os trabalhos na Cidade Vozão, em Itaitinga, ocorre em momento de consolidação da formação alvinegra, com aproximação da CBF e revelações como o atacante João Victor, de 17 anos. Em ascensão, o clube recebe indicações de 150 jogadores por mês.

Novo planejamento da base do Ceará

Parceria com olheiros de todas as regiões do Brasil para buscar atletas

Período de teste semanal na Cidade Vozão após filtragem da captação

Investimento em novos captadores profissionais com foco na base

Maior uso de atletas formados 100% no clube

Disputar competições de nível alto com atletas mais jovens

Usar os principais nomes em jogos do profissional, como atacante João Victor

Construção de um campo sintético na Cidade Vozão (melhoria estrutural)

Alargamento dos campos atuais da Cidade Vozão (melhoria estrutural)

O processo foi maturado pela gestão nos últimos anos. Em 2020, com o avanço da pandemia de Covid-19, o Vovô foi um dos únicos clubes da Série A que não diminuiu a receita destinada para formação, em ação realizada apenas por Atlético-MG, Corinthians e Fluminense.

Linha de produção

Na escala de metas, a gestão deve diminuir as contratações para o Sub-20 e aproveitar os jovens captados no processo nacional. A “linha de produção” envolve formar atletas e conceder experiências em eventos de idades acima.

Legenda: O meia David, revelado pelo Ceará, teve convocação em outubro de 2020 para Seleção Brasileira Sub-17 Foto: Mauro Horita / CBF

Assim, os mais talentosos serão utilizados em categorias superiores para eventos nacionais, como Aspirantes e Campeonatos Brasileiros. O zagueiro Rhuan, por exemplo, foi convocado para o Brasil Sub-15 e defenderá o Ceará no Sub-17 ao retornar.

O trabalho estimula a maturação e o desenvolvimento dos jogadores, além de reduzir a pressão quando ganharem chances no elenco principal. Em paralelo, a iniciativa também incentiva a CBF a seguir o monitoramento de novas promessas alvinegras.