Ceará lidera ranking da base no Nordeste pelo segundo ano consecutivo; confira

O Ceará se tornou referência nas categorias de base no Nordeste ao longo dos últimos anos, é o que aponta o site especializado em categoria de base “DaBase.com.br”. As melhorias de estruturação e capacitação, proporcionaram ao Alvinegro ser um clube que revela jogadores, como Arthur Cabral (Basel/SUI), Felipe Jonatan (Santos) e Raul (RB Bragantino).

Os resultados, claro, também começam a aparecer dentro de campo. Na última temporada, dois atletas do alvinegro (David e João Victor) foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-17.

Mas o que faz a base se destacar são as conquistas de títulos. E o Ceará tem conseguido bons resultados dentro de campo. Em 2019, quando o clube também liderou o ranking de melhor base do nordeste, o Alvinegro de Porangabuçu havia levantado 7 taças, incluindo o Campeonato Cearense em três categorias.

Na temporada passada, o Vovô conquistou o maior título da história da base: o Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Legenda: Alvinegro conquistou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes em 2020 Foto: Pedro Chaves/Ceará

O levantamento do site DaBase.com.br leva em consideração os títulos conquistados entre janeiro de 2016 e março de 2021. E utilizam como critério as seguintes pontuações:

Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e Mundial: 10 pontos ao campeão, 5 pontos ao vice e 2 pontos aos semifinalistas;

Copa SP, Copa Ipiranga, Taça BH e Copa Brasil Votorantim: 5 pontos ao campeão, 3 pontos ao vice e 1 ponto aos semifinalistas;

Brasileiro Mirim, Copa do Nordeste, Copa Sul, Copa Santiago, Efipan e Copa Nike: 4 pontos ao campeão e 2 pontos ao vice;

Campeonatos Estaduais: 3 pontos ao campeão e 1 ponto ao vice;

Copas e torneios estaduais: 2 pontos ao campeão e 1 ponto ao vice;

Demais torneios: 3 pontos ao campeão e 2 pontos ao vice.

Nos últimos cinco anos o Ceará conquistou 24 títulos e 9 vices, ficando à frente de Sport e Bahia, que fecham o Top-3 do Nordeste.

Confira o Ranking do site DaBase.com.br:

1° - Ceará (85 pontos) - 24 títulos e 9 vices

2° - Sport (75 pontos) - 22 títulos e 7 vices

3° - Bahia (73 pontos) - 15 títulos e 15 vices

4° - Vitória (66 pontos) - 13 títulos e 14 vices

5° - Fortaleza (57 pontos) - 13 títulos e 19 vices

6° - ABC (31 pontos) - 10 títulos e 1 vice

7° - Comercial/MA (30 pontos) - 8 títulos e 8 vices

8° - River/PI (26 pontos) - 8 títulos e 4 vices

9° - Jacuipense/BA (25 pontos) - 7 títulos e 4 vices

10° - Floresta (23 pontos) - 7 títulos e 5 vices

No cenário nacional, o Ceará ocupa a 11ª posição, dez pontos atrás do Vasco da Gama, que fecha a primeira página das melhores bases do Brasil. O próximo levantamento sairá no dia 01 de junho.