Jogada do Vozão | Contratações do Ceará: Quais posições precisam de reforços?

Em sua estreia no Brasileirão, o Ceará apresentou dificuldades que o próprio técnico Léo Condé destacou na coletiva depois do empate com o Bragantino. O elenco que ele tem em mãos é suficiente para os objetivos do clube na temporada? O Jogada do Vozão debateu as posições carentes no time e as peças que ainda não deram "retorno" em campo. Com apresentação de Samuel Conrado, o bate-papo teve participações de Daniel Farias e Brunno Craveiro.

O Jogada do Vozão vai ao ar toda quinta-feira, às 20h30, na TV Diário. O episódio toca nas manhãs de domingo na rádio Verdinha FM também. Além disso, você pode conferir o bate-papo no YouTube do JogadaSVM ou na plataforma de áudio da sua preferência.

