Zagueiro Rhuan Pedro, do Ceará, é convocado para a Seleção Brasileira Sub-15

O zagueiro Rhuan Pedro, do Ceará, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-15. Ele foi chamado pelo treinador Dudu Patetuci para integrar o grupo da Seleção Brasileira em um período de treinamentos preparatórios para o Sul-Americano da categoria, a ser disputado no segundo semestre.

Ao todo, 24 atletas foram convocados nesta que foi a primeira lista divulgada pelo treinador na categoria Sub-15. Rhuan é o único nome oriundo de um clube do Nordeste.

Assim como os outros convocados, Rhuan Pedro se apresentará à Seleção Brasileira no próximo sábado, 5/06, e permanecerá em treinamentos com o grupo até o dia 14/06.

Diretor das Categorias de Base do Ceará Sporting Club, Israel Portela, se disse feliz com a convocação e que esta é mais uma prova da excelência do trabalho realizado na base alvinegra.

“É um momento de emoção e felicidade. É mais um sinal de que o trabalho de base vem sendo bem feito. Desde 2019 foi criada toda uma metodologia de trabalho e desde 2020 estamos colhendo os frutos. Temos de agradecer a todos que fazem o Ceará, em especial à diretoria por investir na base e nossa expectativa é que, cada vez mais, isso se torne mais rotineiro na história do clube”, afirmou.

Mais uma cria da Cidade Vozão na Seleção Brasileira! 🚀



O zagueiro Rhuan Pedro, da #GeraçãodeCraques, foi convocado para a Seleção Sub-15. Sucesso! 🔥🏁



👉 Saiba mais: https://t.co/fWe7d4AtrX#CearáSC #Vozão pic.twitter.com/GRemNFLod3 — Ceará Sporting Club ᶜˢᶜ (@CearaSC) June 1, 2021

Terceira convocação

Já o presidente Robinson de Castro salientou que isso tudo representa uma mudança de patamar no trabalho de base do Vozão, salientando a importância da dedicação daqueles que trabalham no dia a dia das categorias.

“É uma satisfação e um orgulho muito grande ver os resultados do investimento, do trabalho, do esforço de quem tem batalhando para que nossa base mude de patamar. Mais um atleta convocado para a Seleção Brasileira e a gente fica muito feliz vendo esse sucesso desportivo e na revelação de novos talentos”, finalizou.

Do último ano para cá, essa é a terceira convocação de um atleta alvinegro para a Seleção Brasileira. Em 2020, o meia David e o atacante João Victor foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-17.

Referência

Dono de uma das melhores bases do país, o Ceará é, hoje, uma referência quando se trata da formação de atletas. Com um trabalho realizado de maneira profissional, o Vozão tem chamado a atenção dos integrantes da CBF e de outras agremiações do futebol nacional.

Em um período inferior aos seis meses, dois representantes da entidade máxima de nosso futebol estiveram acompanhando os trabalhos na Cidade Vozão. O próprio Eduardo Patetuci, no ano passado, e, na última semana, o Coordenador de Captação da CBF, Ricardo Perlingeiro, puderam acompanhar de maneira presencial os trabalhos de nossa base.