Joia do Ceará, João Victor tem multa milionária e contrato longo com o clube; veja detalhes

Com investimento nas categorias de base, o Ceará Sporting Club se consolidou como celeiro de revelações e a nova promessa atende por João Victor. Com apenas 16 anos, o atacante encantou o técnico Guto Ferreira e ganhou oportunidade no time principal neste sábado (11), na vitória contra o Salgueiro.

Foram apenas 15 minutos, mas o suficiente para apresentar o talento. Veloz e driblador, mostrou repertório técnico e criou duas oportunidades, em finalizações da intermediária e da grande área.

Legenda: João Victor recebeu oportunidade no 2º tempo da partida do Ceará contra o Salgueiro Foto: Stephan Eilert / Ceará

O detalhe: o jovem tem no currículo convocações para a Seleção Brasileira Sub-17. Com alto potencial, o Vovô firmou vínculo até dezembro de 2023 e aplicou uma multa milionária no contrato.

A Coluna apurou que o valor para o mercado nacional é de R$ 6 milhões. No exterior, com a valorização do dólar, o clube estipulou o montante de 10 milhões de euros (cerca de R$ 68 mi).

Contrato do atacante João Victor no Ceará

Duração: dezembro de 2023

Multa nacional: R$ 6 milhões

Multa exterior: 10 milhões de euros

Os mecanismos servem para garantir um retorno financeiro em caso de investida e gerar mais segurança no desenvolvimento do atleta. No âmbito esportivo, a diretoria alvinegra busca receita, mas prioriza também a entrega técnica no profissional - a conclusão das etapas de formação.

Foi assim com o atacante Arthur Cabral (Basel-SUI) e com o lateral Felipe Jonatan (Santos). Ambos se firmaram como titulares, foram negociados posteriormente por milhões e seguem com percentual dos direitos econômicos no Vovô - podem gerar capital ao clube em vendas futuras.

Legenda: Arthur Cabral foi revelado pelo Ceará e hoje atua no Basel, da Suíça Foto: JL Rosa / SVM

Tudo potencializa o trabalho de desenvolvimento da base alvinegra - eleita a melhor do Nordeste. Mas o momento de conceder oportunidade é estudado, principalmente por Guto Ferreira, que tem histórico de lapidação e revelação de atletas.

"Acredito que em um ano e meio ou dois, ele possa ser efetivamente titular do Ceará. Se ele não ultrapassar velozmente alguns estágios pela qualidade que já mostrou. Não é qualquer jogador chamado para Seleção Brasileira de base. Ele faz uma boa leitura de jogo, toma a decisão certa", afirmou o treinador.

Assim, com uma boa exibição, o jovem ganha confiança e diminui a pressão por desempenho. A expectativa é que João Victor receba novas chances e possa atuar também na equipe de transição que irá participar do Campeonato Cearense, ainda suspenso pelo Governo do Estado.