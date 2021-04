Guto Ferreira elogia jovem João Victor e momento do Ceará

Na vitória do Ceará por 3 a 0 diante do Salgueiro no último sábado pela Copa do Nordeste, o técnico Guto Ferreira deu uma oportunidade aos 35 do 2º tempo a um jovem atacante das categorias de base do clube: João Victor, de 16 anos. E na avaliação do treinador, o menino foi bem, mostrou muita personalidade e fez o que vinha treinando, o que o credencia a ter mais oportunidades.

Com isso, o treinador do Ceará, elogiou o garoto, destacando as virtudes dele, como personalidade e velocidade.

"Muitas vezes, a oportunidade não é simplesmente colocar por colocar, é saber o momento para cada estágio que ele se encontra. O João é um menino de 16 anos, que já teve convocação para a seleção sub-17. Nos treinamentos, os jogadores do profissional passam apertado para o menino. Ele é um jogador de muita personalidade, forte, agressivo, rápido, que não se intimida. O que ele fez em campo, foi que ele já fazia diariamente nos treinamentos", comentou Guto.

Próximo passo

Em seguida, o treinador afirmou que o próximo passo para ele é mais difícil, ao se tornar conhecido dos marcadores.

"Ele é um jogador sim de projeção, mas entrou em situação favorável para a estrea dele. Já sentiu com é, e o processo vai apertando com outras opirtunidades. Daqui a pouco os adversários vão notar, querer intimidar, mas os companheiros vão proteger. Se ele entrar com a personalidade que entrou, pode fazer a diferença. Com o tempo ele vai se mostrar totalmente apto e formado, pronto para fazer a diferença para o Ceará"

Legenda: O atacante João Victor, de 16 anos, entrou diante do Salgueiro e fez boa partida pelo Ceará, agradando ao treinador Guto Ferreira Foto: THIAGO GADELHA

Futuro

Guto Ferreira acredita que em dois anos, João Victor pode ser titular do Ceará.

"Ele é jogador que o clube vai maturando aos poucos. Acredito que em um ano e meio ou dois, ele possa ser efetivamente titular do Ceará. Se ele não ultrapassar velozmente alguns estágios pela qualidade que já mostrou. Qualidade ele tem. Não é qualquer jogador chamado para seleção brasileira de base. Ele faz uma boa leitura de jogo, toma a decisão certa".

Equipe

Por fim, o técnico elogiou o momento do Ceará na temporada, com 3 vitórias seguidas na Copa do Nordeste e sem sofrer gols.

"Para começar, o momento destes 11 que estão como titulares é bom, os resultados estão aí para mostrar. Fizemos 9 gols em 3 jogos e não tomamos nada, mostrando o nível de competitividade da equipe. Ainda temos muitos jogadores que saíram, e nem foi por condição técnica, e estão entrando muito bem. Outros que fizeram temporada maravilhosa ainda estão em processo de recuperação. O mais importante é entrar e conquistar resultados como vem acontecendo, sejam quem estiver em campo".

Com a vitória no último sábado, o Ceará chegou a sua terceira vitória seguida na competiçao e encerrou a 1ª Fase como líder do Grupo A da Copa do Nordeste, com 16 pontos. A equipe jogará no Castelão diante do Sampaio Corrêa no jogo único das quartas de finais da competição

