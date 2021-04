Ceará alcança 20 jogos de invencibilidade na Copa do Nordeste

A vitória sobre o Salgueiro, por 3 a 0, garantiu a liderança do Grupo A da Copa do Nordeste ao Ceará. De quebra, a equipe de Guto Ferreira chegou ao 20° jogo de invencibilidade na competição. A última derrota do Alvinegro de Porangabuçu no torneio regional foi em 2019, nas quartas de final, contra o Náutico.

O triunfo deste sábado (10) marcou o 11° da sequência invicta do Ceará na Copa do Nordeste. Ao todo, são 11 vitórias e 9 empates. Confira o restropecto:

Ceará 2 x 2 Freipaulistano - 26/01/2020

Fortaleza 1 x 1 Ceará - 01/02/2020

ABC 0 x 0 Ceará - 08/02/2020

Ceará 2 x 2 Bahia - 15/02/2020

Ceará 2 x 2 Botafogo - 26/02/2020

River 0 x 4 Ceará - 03/03/2020

Ceará 2 x 1 Sport - 15/03/2020

CRB 1 x 2 Ceará - 22/07/2020

Ceará 1 x 0 Vitória - 25/07/2020

Fortaleza 0 x 1 Ceará - 28/07/2020

Ceará 3 x 1 Bahia - 01/08/2020

Bahia 0 x 1 Ceará - 04/08/2020

ABC 1 x 1 Ceará - 01/03/2021

Ceará 3 x 1 Vitória - 06/03/2021

Altos 0 x 0 Ceará - 13/03/2021

Ceará 0 x 0 Fortaleza - 20/03/2021

Botafogo 1 x 1 Ceará - 25/03/2021

Ceará 2 x 0 CSA - 31/03/2021

Sport 0 x 4 Ceará - 03/04/2021

Ceará 3 x 0 Salgueiro - 10/04/2021

Legenda: Felipe Vizeu marcou nos últimos dois jogos do Ceará, contra Sport e Salgueiro. Foto: Thiago Gadelha/SVM

A invencibilidade do Ceará é a maior de um clube na história da Copa do Nordeste. Em março, no empate sem gols contra o Fortaleza, a equipe ultrapassou a marca do Náutico, que na campanha de 2001, passou 15 jogos sem ser derrotado.

Nas quartas de final da Copa do Nordeste, o Ceará irá enfrentar o Sampaio Corrêa/MA. Data e horário ainda serão divulgados.