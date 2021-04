Ceará vence Salgueiro e garante liderança do Grupo A da Copa do Nordeste

Classificado com antecedência à próxima fase da Copa do Nordeste, o Ceará assegurou, na tarde deste sábado (10), a primeira colocação do Grupo A, com 16 pontos, ao vencer o Salgueiro por 3 a 0. Gabriel Dias, Felipe Vizeu e Luiz Otávio marcaram os gols do duelo.

Com a 1ª colocação garantida, o Ceará irá enfrentar o Sampaio Corrêa/MA, que encerrou a Copa do Nordeste na 4ª posição do Grupo A, com 11 pontos.

Por ter a melhor campanha, o Vovô irá decidir o duelo na Arena Castelão. Data e horário ainda serão divulgados.

Primeiro tempo

Os 15 minutos iniciais foram de uma partida burocrática entre Ceará e Salgueiro, na Arena Castelão. A primeira finalização do jogo só ocorreu aos 19, quando Saulo Mineiro isolou a tentativa, após o cruzamento de Mendoza.

Sem conseguir penetrar a defesa do Salgueiro, que exercia uma forte marcação, restou ao Ceará apostar na sua arma fatal: a bola parada. Aos 30 minutos da 1ª etapa, Vina cobrou escanteio na segunda trave, o goleiro Lucas falhou e Gabriel Dias completou de peito para abrir o marcado para o Alvinegro.

Com o placar a seu favor, a equipe de Guto Ferreira começou a explorar os erros de ataque do adversário. E, assim, quase conseguiu chegar ao segundo gol, com Vina.

Saulo Mineiro recebeu boa bola pela direita, tentou lançar Cléber dentro da área, mas a defesa interceptou. Na sobra, o camisa 29 dominou e finalizou para boa defesa do goleiro.

O Salgueiro chegou com perigo nos acréscimos do 1° tempo. Bruninho recebeu pela esquerda e finalizou, para boa intervenção de Richard. Na sequência, o árbitro encerrou os 45 minutos iniciais.

Legenda: Gabriel Dias marcou seu 2° gol com a camisa do Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

Segundo tempo

A etapa final iniciou movimentada. Logo aos seis minutos, Ciel ficou cara a cara com Richard, mas o arqueiro alvinegro se agigantou frente ao atacante e defendeu. No lance seguinte, Vina recebeu bom passe de Bruno Pacheco, dominou e finalizou, mas a bola passou a direita de Lucas.

Necessitando reverter o placar para sonhar com a classificação, o Salgueiro se lançou ao ataque, mas sem sucesso. Quem aproveitou a oportunidade foi Felipe Vizeu, que substituiu Cléber aos 17 minutos. No primeiro toque na bola, finta no zagueiro e um chute no ângulo de Lucas, para ampliar o marcador.

A bola parada voltou a ser decisiva para o Ceará. No fim da 2ª etapa, Vina cobrou escanteio e Luiz Otávio finalizou para o gol, marcando o terceiro do Vovô na partida.

Legenda: Felipe Vizeu marcou o 2° gol do Ceará na partida Foto: Thiago Gadelha/SVM

Classificação

A equipe de Guto Ferreira encerra a 1ª fase da Copa do Nordeste na liderança do Grupo A, com 16 pontos conquistados.

Foram 4 vitórias e 4 empates em oito jogos disputados. Agora, o Ceará irá enfrentar o Sampaio Corrêa/MA, 4ª colocado do Grupo A, na Arena Castelão. Data e horário serão divulgados posteriormente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Ficha Técnica

Ceará 3 x 0 Salgueiro

Competição: Copa do Nordeste - 1ª fase

Data: 10/04/2021

Horário: 16h

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Gols: Gabriel Dias (30'1°T), Felipe Vizeu (17'2°T) e Luiz Otávio (44'2°T)

Cartões amarelos: Vina (Ceará) e Bruno Sena (Salgueiro)

Escalação (Ceará): Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco (Kelvyn); Charles (Naressi), Willian Oliveira, Vina, Saulo Mineiro (Lima) e Mendoza (João Victor); Cléber (Felipe Vizeu). Técnico: Guto Ferreira.

Escalação (Salgueiro): Lucas; Dadinha, Ranieri, Leozão e Alan Pires; Bruno Sena, Felipe Baiano, Alexandre Aruá; Tarcísio, Emanuel e Ciel. Técnico: Daniel Neri.