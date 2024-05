Ceará divulga balanço financeiro de 2023 com receita de mais de R$ 131 milhões; clube reduz déficit

O Ceará divulgou o balanço financeiro de 2023, aprovado na noite desta terça-feira (31) na reunião do Conselho Deliberativo. O clube teve uma receita de mais de 131 milhões de reais. O documento de 35 páginas ressalta a redução expressiva no montante após a queda para a Série B, em 2022. O clube buscou se readequar a nova realidade financeira, com foco na reestruturação do futebol profissional. No entanto, o clube conseguiu reduzir o déficit em 87%, se comparado ao ano passado.

RECEITA

Em 2023, o montante de R$ 131.172.022 de reais soma a receita operacional líquida e a financeira. Ano em que o clube conseguiu o maior patrocinador master da história, a Estrela Bet, que investiu R$ 30 milhões de reais. Principal receita do clube nos últimos anos vem dos Direitos de Transmissão, de acordo com o relatório.

Após a queda de divisão no Brasileiro, a redução foi de cerca de 45 milhões de reais, o que representa uma queda de 80% se comparado ao ano anterior. O texto traz ainda que em 2022 o valor líquido arrecadado nessa esfera representava "40% do total das receitas, em 2023 passou a representar apenas 12%."

Outra baixa importante veio na arrecadação com bilheteria. Com jogos de portões fechados, a não participação na Copa Sul-Americana e a presença reduzida de torcedores de times adversários, foram quase 6 milhões de reais a menos no caixa.

INVESTIMENTOS E GASTOS

Os gastos do clube ficaram em R$ 131.953.247. A maior despesa do Alvinegro ficou com pessoal e encargos, no valor de R$ 54.759.840,46. Em segundo, as despesas gerais e administrativas (mais de R$ 33 milhões). Já o maior investimento feito foi direcionado para a compra de direitos econômicos de atletas (R$ 22.737,73). No geral, o clube fecha o balanço com saldo negativo de R$ 781.225 reais. O número é 87% menor que o de 2022, quando o Ceará encerrou a temporada com mais de 6 milhões de déficit.



Balanço financeiro do Ceará (2017-2023)

2017: R$ 3.193.659 (saldo positivo)

2018: R$ 3.013.201 (saldo positivo)

2019: R$ 5.768.766 (saldo positivo)

2020: R$ 377.762 (saldo positivo)

2021: R$ 327.488 (saldo positivo)

2022: - R$ 6.163.947 (saldo negativo)

2023: - R$ 781.225 (saldo negativo)

Legenda: Ceará teve receita de mais de R$ 131 milhões em 2023. Foto: Reprodução/TV Diário