Mancini elogia Erick Pulga: 'maior potencial, inclusive para venda'; veja entrevista exclusiva

O técnico Vagner Mancini não descartou a venda de Erick Pulga. O atacante é peça fundamental no setor ofensivo do Ceará e tem se destacado neste início de temporada. Em entrevista exclusiva ao programa Jogada 1º Tempo, da TV Diário do Nordeste, o treinador alvinegro falou sobre o tema

"É o atleta, hoje, de maior potencial. Inclusive para venda. Nós temos que entender muito a característica do jogador. E como fui um meia-atacante, eu olho muito para a parte ofensiva. Quando cheguei ao Ceará, o Pulga realmente estava encostado. E fui vendo, ao longo do tempo, que ele tinha aquilo que eu mais peço aos atacantes: que é um contra um. Que é quando você quebra um sistema de marcação", explicou o técnico.

"O Pulga consegue, com os dribles dele, chamar a cobertura. E quando ele chama a cobertura, alguém está livre. Então, é importante esse tipo de jogador, essa característica, na minha maneira de jogar. Como jogo de uma maneira muito vertical, é como se a gente derrubasse barreiras. A minha forma de enxergar futebol é assim. Quanto mais rápido eu conseguir fazer essa ação diante do adversário, eu vou ganhando terreno. E ele me mostrou muita qualidade nisso. Ele tem drible, é corajoso, não tem medo de errar. E isso para mim é muito importante num atacante", completou o treinador.

