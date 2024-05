Família de Michael Schumacher decide leiloar coleção de relógios do ex-piloto da Fórmula 1

A família de Michael Schumacher vai leiloar nove relógios de luxo do ex-piloto de Fórmula 1. A famosa casa britânica Christie's será responsável pela ação, que deve ocorrer no dia 13 de maio, em Genebra, na Suíça. Entre as peças, estão dois presentes de Jean Todt, chefe de equipe da Ferrari na época em que o alemão dominava a categoria. A informação é do site Grande Prêmio.

Uma das peças que chamam atenção é o modelo Audemars Piguet "Royal Oak", presente do ex-chefe após o sexto título mundial, em 2003. O modelo, avaliado em R$ 1,4 milhão de reais, traz o logo da Ferrari com seis estrelas ao redor. Já o "Vagabondae 1" deve custar aos bolsos do ex-piloto a bagatela de R$ 5 milhões de reais. A peça tem detalhes em ouro. Cinco relógios da coleção "Reutênio" e dois Rolex também serão leiloados.

O acidente

Aposentado pela segunda vez na F-1, Schumacher estava de férias com a família quando sofreu traumatismo craniano naquele fim de ano de 2013. O acidente aconteceu durante um passeio de esqui na estação de Méribel, na França. Ele entrou em uma área perigosa não demarcada entre duas pistas. Usava capacete, mas bateu forte a cabeça e ficou em coma por seis meses antes de ser levado para casa. O alemão nunca mais apareceu em público.

Periodicamente, amigos da família do ex-piloto que conviveram com o heptacampeão no auge de sua carreira na Fórmula 1 comentam como está seu estado de saúde, mas sem detalhes, protegendo o interesse da mulher do piloto, Corinna Betsch, que prefere não divulgar detalhes da situação.

Um dos poucos que mantém contato com os familiares é Jean Todt, ex-presidente da FIA e ex-chefe da Ferrari, equipe onde Schumacher trabalhou ao lado de Rubens Barrichello. Todt já afirmou à imprensa que assistiu a corridas de F-1 ao lado do alemão após o grave acidente. No entanto, nunca revelou qual era o verdadeiro estado de saúde dele.