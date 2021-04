Ceará é o único clube do G-7 do Nordeste com seis anos seguidos de superávit

Com divulgação do balanço financeiro referente ao ano de 2020, o Ceará registrou superávit de R$ 377.762,36. O fato é marcante. É o sexto ano seguido que o clube apresenta superávit nas contas. O Alvinegro, inclusive, é o único clube do G-7 Nordeste com tal marca.

Considerando Ceará, Fortaleza, Bahia, Vitória, Sport, Santa Cruz e Náutico, que formam o G-7 de principais clubes da Região, o Alvinegro é o único que conseguiu tal desempenho econômico no período.

Legenda: Ceará passou por apertos, mas tem conseguido driblar as dificuldades na pandemia de Covid-19 Foto: Camila Lima / SVM

Desde 2015 que o Vovô registra saldo positivo nos seus balanços anuais, como registra ano a ano o jornalista Cassio Zirpoli. (Veja abaixo)

Tal marca não é simples para um clube do Nordeste. Prova disso é que, em 2017, o Ceará foi o único que teve superávit. Naquele ano, todos os outros seis fecharam com déficit. Para 2020, a tendência é que outras equipes também apresentem saldo negativo, por conta da pandemia da Covid-19.

Os bons resultados financeiros transparecem a gestão responsável, equilibrada e eficiente que o clube possui hoje, sobretudo no ano de 2020, que apresentou enormes dificuldades a todos os clubes em decorrência da pandemia da Covid-19, que o Ceará enfrentou com equilíbrio.

Resultado do exercício (superávit/déficit) do Ceará:

2013 (Série B): -680.349

2014 (Série B): -442.872

2015 (Série B): +738.102

2016 (Série B): +500.334

2017 (Série B): +3.193.659

2018 (Série A): +3.013.201

2019 (Série A): +5.768.766

2020 (Série A): + 377.762