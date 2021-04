Ceará registra superávit de R$ 377 mil em ano de pandemia; o 6º consecutivo do clube

Atravessar um ano de pandemia de novo coronavírus, sem receita de bilheteria, foi um desafio para o Ceará Sporting Club, como para qualquer clube brasileiro.

Mas o Alvinegro cearense, mais uma vez, demonstrou organização e solidez financeira ao fechar o balanço financeiro com mais um superávit: R$ 377.762,36.

É o sexto balanço consecutivo que o Vovô registra mais receitas que despesas, demonstrado alta capacidade de gestão de recursos, aliado, especialmente em 2020, a resultados dentro de campo.

Legenda: Equilíbrio financeiro possibilitou o Ceará a investir mais na temporada 2021, como por exemplo contratando o colombiano Mendoza, que estava no futebol europeu Foto: Felipe Santos / Ceará

Contas aprovadas

As contas foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo do clube em reunião virtual que ocorreu na noite desta quinta-feira (9).

No total, foram R$ 97,3 milhões de receitas, aplicadas 95,8% em custos e despesas operacionais.

Dentro de campo, o Ceará conquistou a Copa do Nordeste, chegou às quartas da Copa do Brasil e fechou a Série A com classificação para Copa Sul-Americana, cujo sorteio acontece nesta sexta-feira (9). (veja tudo sobre o sorteio).