Sul-Americana: Ceará na expectativa por sorteio desta sexta (9); veja horário, regulamento e times

A caminhada do Ceará na Copa Sul-Americana de 2021 tem início nesta sexta-feira (9), com o sorteio dos grupos da competição. O evento começa às 13h (de Brasília), em Luque, no Paraguai, com transmissão em tempo real do Diário do Nordeste.

A participação alvinegra marca o retorno do clube ao torneio após 10 anos. A última vez foi em 2011, quando perdeu para o São Paulo na 2ª fase - na época, a Sula era realizada apenas em mata-mata.

No aspecto histórico, é a 3ª vez que a equipe surge como participante de uma disputa internacional. A primeira foi em 1995, pela Copa Conmebol, quando encarou o Corinthians. Assim, após a experiência através de confrontos brasileiros, terá a oportunidade de enfrentar rivais de outros países no exterior.

Legenda: O Ceará investiu muito no elenco para a temporada de 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Fase de grupos

Serão 32 clubes divididos em oito grupos. Os líderes de cada chave se classificam para o mata-mata e irão enfrentar os oito terceiros colocados dos chaveamentos da Taça Libertadores. A 1ª fase está prevista para começar no dia 20 de abril e se estenderá até 27 de maio.

Para realização do sorteio, os clubes estarão distribuídos em quatro potes. A organização terá como critério o Ranking da Conmebol.

Legenda: Jogos desta quarta-feira (7) definem outros quatro classificados à fase de grupos da Copa Sul-Americana 2021 Foto: Divulgação

Atual 262° colocado, o Ceará deve figurar no pote 3. Desta forma, a equipe de Guto Ferreira estará junto de times do potes 1 (cabeça de chaves) ou 2. De acordo com o regulamento da competição, o Vovô não estará no mesmo grupo que as outras equipes brasileiras.

Potes da Sul-Americana (prováveis)

Pote 1

(10º) Independiente

(17º) Lanús

(23º) Corinthians

(24º) Athletico

(25º) Emelec

(38º) Jorge Wilstermann

(43º) Rosario Central

(56º) Newell's Old Boys

Pote 2

(62º) Palestino X (118º) Cobresal | Vaga em aberto

(63º) Deportes Tolima

(65º) Arsenal de Sarandí

(67º) Bahia

(71º) Melgar

(99º) La Equidad X (171º) Deportivo Pasto | Vaga em aberto

(116º) Huachipato

(122°) Sport Huancayo

Pote 3

(172º) Guabirá

(178º) Talleres

(180º) 12 de Octubre

(195º) Aucas X (268º) Guayaquil City | Vaga em aberto

(199º) Atlético-GO

(217º) Aragua

(221º) River Plate-PAR X Guaireña (sem ranking) | Vaga em aberto

(262º) Ceará

Pote 4

Bragantino (sem ranking)

Puerto Cabello (sem ranking) ou Metropolitanos (sem ranking) | Vaga em aberto

Uruguai 1 - (187º) Cerro Largo x (8º) Peñarol | Vaga em aberto

Uruguai 2 - (132º) Fênix X Montevideo City (sem ranking) | Vaga em aberto

Pré-Libertadores (1)

Pré-Libertadores (2)

Pré-Libertadores (3)

Pré-Libertadores (4)

Nova chave

Legenda: O Defensa y Justicia, da Argentina, foi campeão da Copa Sul-Americana de 2020 Foto: divulgação

Os quatro clubes oriundos da Pré-Libertadores, independente do ranking, estarão no pote 4, assim como os dois representantes do Uruguai que jogarão apenas no dia 14. Como o sorteio ocorre antes da definição, os dois representantes do país também ficam no pote 4.

As equipes sem pontuação no Ranking da Conmebol também ficam no pote 4. O Bragatino se enquadra no critério, assim como o vencedor do confronto venezuelano entre Puerto Cabello e Metropolitanos.

Modelo atual

No dia 2 de outubro de 2020, a Conmebol anunciou mudanças no formato de disputada da competição para 2021. O torneio ganhou mais participantes e foi introduzido uma fase de grupo.

A competição foi expandida de 54 para 56 equipes, com todas as equipes perdedores da 3ª fase da Libertadores do mesmo ano entrando na competição, não apenas os dois melhores eliminados nessa etapa.

Na 1ª fase, equipes de todos as associações sul-americanas, exceto Argentina e Brasil, jogam entre si contra rivais da mesma associação em jogos de ida e volta. Os classificados avançam para a etapa de grupos, totalizando 32 times.

Com a introdução de uma fase de grupos, as equipes da Argentina e do Brasil entram a partir dessa fase, assim como os 16 classificados da 1ª fase e os quatro eliminados da 3ª fase da Libertadores. Apenas o vencedor de cada grupo se classifica para as oitavas de final.

Os oito clubes que finalizarem em 3º lugar nos respectivos grupos na Libertadores entram a partir das oitavas de final e realizam a sequência do torneio internacional.

A decisão será em jogo único e ainda não tem local definido. Em caso de empate, disputa será na prorrogação. Caso persista a igualdade, o título será decidido nos pênaltis.