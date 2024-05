Vojvoda escala Fortaleza sem Lucero para enfrentar o Corinthians; veja time titular

O centroavante e principal referência ofensiva do Fortaleza, Juan Martin Lucero, vai começar a partida contra o Corinthians no banco de reservas. As duas equipes duelam às 21h deste sábado (4) na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Brasileirão 2024.

O técnico Juan Pablo Vojvoda optou por deixar o atacante argentino, que soma 11 gols e três assistências na temporada, fora do time titular para esta partida. Por outro lado, ele promoveu a entradas de Renato Kayzer no ataque tricolor.

Legenda: Renato Kayzer durante jogo do Fortaleza Foto: Kid Júnior/SVM

ESCALAÇÃO DO FORTALEZA CONTRA O CORINTHIANS

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Hércules e Pochettino; Yago Pikachu, Renato Kayzer e Breno Lopes.

Outras alterações em relação à última escalação são Bruno Pacheco no lugar de Felipe Jonathan, Pedro Augusto e Hércules nos lugares de Zé Welison e Matheus Rosseto, e Breno Lopes no lugar de Machuca.