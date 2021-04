Sul-Americana: Ceará deve ficar em pote 3 no sorteio, após jogos da fase preliminar; entenda

Na próxima sexta-feira (9), acontecerá na sede da Conmebol o sorteio que definirá a

formação dos grupos para a Copa Sul-Americana 2021 e o Ceará conhecerá seus 3 primeiros adversários.

De acordo com o regulamento, as equipes serão divididas em quatro potes segundo o

posicionamento no Ranking de Clubes da Conmebol, divulgado pela entidade em

fevereiro de 2021, com o Vovô ocupando a posição 262º. E pelo andamento da Fase Preliminar, com 10 classificados na terça e quarta-feira, o Vovô deve ficar no pote 3.

Legenda: O Ceará volta a Copa Sul-Americana após 10 anos Foto: Kid Júnior / SVM

Times com maior ranking eliminados

Isso porque, muitos clubes com ranking superior ao do Alvinegro foram eliminados, abrindo uma vaga no Pote 3 (o clube poderia até ficar no Pote 4). Deportivo Cali-COL (42°), Nacional-PAR (50°), Mineros de Guayana (115º) e Antofagasta (222º), foram alguns dos clubes eliminados. Além disso, os jogos de hoje, quinta-feira, não influenciarão na posição do Ceará nos potes, por se tratarem de clubes que estão acima dele.

Critérios

Outro fator determinante para deixar o Ceará no pote 3 foi o regulamento da competição. Os 4 clubes vindos da Libertadores, independente do ranking estarão no pote 4, assim como os dois representantes do Uruguai que jogarão apenas no dia 14 e três deles estariam à frente do Ceará: (187º Cerro Largo ou 8º Peñarol) e (132º Fênix ou Montevideo City). Como o sorteio acontecerá antes da definição dos 2 representantes uruguaios, eles estarão no pote 4.

E os clubes que competirão no pote 4 não tem pontuação no Ranking da entidade: Bragantino e o vencedor do confronto venezuelano entre Puerto Cabello e Metropolitanos.

Confira os prováveis potes da Sul-Americana-2021

Pote 1

10º Independiente

17º Lanus

23º Corinthians

24º Athletico

25º Emelec

38º Jorge Wilstermann

43º Rosario Central

56º Newell's Old Boys

Pote 2

62º Palestino ou 118º Cobresal

63º Deportes Tolima

65º Arsenal de Sarandí

67º Bahia

71º Melgar

99º La Equidad ou 171º Deportivo Pasto

116º Huachipato

122° Sport Huancayo

Pote 3

172º Guabirá

178º Talleres

180º 12 de Octubre

195º Aucas ou 268º Guayaquil City

199º Atlético-GO

217º Aragua

221º River Plate-PAR ou Guaireña (sem ranking)

262º Ceará

Pote 4

Bragantino (sem ranking)

Puerto Cabello (sem ranking) ou Metropolitanos (sem ranking)

Uruguai 1 (187º Cerro Largo ou 8º Peñarol)

Uruguai 2 (132º Fênix ou Montevideo City)

Pré-Libertadores (1)

Pré-Libertadores (2)

Pré-Libertadores (3)

Pré-Libertadores (4)