Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (8)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 8 de março de 2026

Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Arrascaeta, jogador do Flamengo
Foto: JUAN MABROMATA / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (8) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (8)

CAMPEONATO JAPONÊS

  • 3h | Gamba Osaka x V-Varen Nagasaki | Canal GOAT

CAMPEONATO ITALIANO

  • 8h30 | Lecce x Cremonese | Disney+
  • 11h | Bologna x Hellas Verona | Disney+
  • 11h | Fiorentina x Parma | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 14h | Genoa x Roma | CazéTV e Disney+
  • 16h45 | Milan x Inter de Milão | ESPN e Disney+

COPA DA INGLATERRA (OITAVAS DE FINAL)

  • 9h | Fulham x Southampton | ESPN e Disney+
  • 10h30 | Port Vale x Sunderland | ESPN 4 e Disney+
  • 13h30 | Leeds United x Norwich | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 9h30 | Preussen Munster x Hertha Berlin | Canal GOAT e OneFootball
  • 9h30 | Karlsruhe x Dynamo Dresden | OneFootball
  • 9h30 | Hannover x Greuther Furth | OneFootball

CAMPEONATO URUGUAIO

  • 9h45 | Racing-URU x Cerro | Disney+
  • 17h | Juventud-URU x Nacional-URU | Disney+
  • 20h | Defensor Sporting x Central Español | Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 10h | Villarreal x Elche | Xsports e Disney+
  • 12h15 | Getafe x Real Betis | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 14h30 | Sevilla x Rayo Vallecano | Disney+
  • 17h | Valencia x Deportivo Alavés | ESPN 3 e Disney+

CAMPEONATO ITALIANO (TERCEIRA DIVISÃO)

  • 10h30 | Salernitana x Latina | OneFootball

CAMPEONATO FRANCÊS

  • 11h | Lens x Metz | CazéTV
  • 13h15 | Lille x Lorient | CazéTV
  • 13h15 | Nice x Rennes | CazéTV
  • 13h15 | Brest x Le Havre | CazéTV
  • 16h45 | Lyon x Paris FC | CazéTV

CAMPEONATO ITALIANO (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 11h | Mantova x Juve Stabia | OneFootball
  • 11h | Catanzaro x Empoli | OneFootball
  • 13h15 | Carrarese x Palermo | OneFootball

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 11h30 | St. Pauli x Eintracht Frankfurt | CazéTV, SportyNet e OneFootball
  • 13h30 | Union Berlin x Werder Bremen | Canal GOAT, Rede TV e OneFootball

CAMPEONATO ESLOVACO

  • 11h30 | Komarno x Ruzomberok | TV Green
  • 14h | Dunajska Streda x Podbrezova | TV Green

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 12h30 | Estrela Amadora x Gil Vicente | Xsports e Disney+
  • 15h | Benfica x Porto | ESPN 3 e Disney+
  • 17h30 | Santa Clara x Vitória de Guimarães | Disney+

CAMPEONATO HOLANDÊS

  • 12h45 | NAC Breda x Feyenoord | Disney+

CAMPEONATO GREGO

  • 14h | Levadiakos x Panathinaikos | SportyNet

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Fenerbahçe x Samsunspor | Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 14h30 | Queens Park Rangers x Middlesbrough | Xsports

COPA ALAGOAS

  • 15h | Miguelense x Zumbi | NN Play

CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE

  • 15h | Bataguassu x Ivinhema | Lance!

CAMPEONATO CARIOCA (QUADRANGULAR DO REBAIXAMENTO)

  • 16h | Nova Iguaçu x Sampaio Corrêa-RJ | Cariocão TV
  • 16h | Portuguesa-RJ x Maricá | Cariocão TV

CAMPEONATO CAPIXABA (SEMIFINAL)

  • 16h | Porto Vitória x Vitória-ES | TVE ES

CAMPEONATO PARAENSE (FINAL)

  • 17h | Paysandu x Remo | Esporte na Cultura e Canal do Benja

CAMPEONATO MATO-GROSSENSE (FINAL)

  • 17h | Luverdense x Mixto-MT | TV Centro América

MLS

  • 17h30 | New York Red Bulls x Montréal | AppleTV
  • 20h | FC Cincinnati x Toronto FC | AppleTV

CAMPEONATO CARIOCA (FINAL)

  • 18h | Fluminense x Flamengo | Globo, Sportv, Premiere e ge tv

CAMPEONATO MINEIRO (FINAL)

  • 18h | Cruzeiro x Atlético-MG | Globo, Sportv 2, Premiere, ge tv e SportyNet

CAMPEONATO GAÚCHO (FINAL)

  • 18h | Internacional x Grêmio | Globo, Sportv 3 e Premiere

CAMPEONATO CEARENSE (FINAL)

  • 18h | Ceará x Fortaleza | TV Verdes Mares, TikTok/Facebook/Instagram do Jogada SVM

CAMPEONATO PERNAMBUCANO (FINAL)

  • 18h | Náutico x Sport | Globo e Canal GOAT

CAMPEONATO CATARINENSE (FINAL)

  • 18h | Chapecoense x Barra-SC | Globo, SportyNet, N Sports e Metrópoles Esportes

CAMPEONATO PARAIBANO (SEMIFINAL)

  • 18h | Campinense x Sousa | Globo e Canal GOAT

LIBERTADORES SUB-20

  • 19h | Sporting Cristal Sub-20 x Olimpia Sub-20 | Xsports e N Sports
  • 20h | Sporting Cristal Sub-20 x Olimpia Sub-20 | N Sports
  • 21h | Palmeiras Sub-20 x Universidad Católica-EQU Sub-20 | Canal GOAT, N Sports, Xsports e Sportv 3

CAMPEONATO PAULISTA (FINAL)

  • 20h30 | Novorizontino x Palmeiras | Record, CazéTV, TNT e HBO Max
