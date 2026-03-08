Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (8)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 8 de março de 2026
A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (8) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, DOMINGO (8)
CAMPEONATO JAPONÊS
- 3h | Gamba Osaka x V-Varen Nagasaki | Canal GOAT
CAMPEONATO ITALIANO
- 8h30 | Lecce x Cremonese | Disney+
- 11h | Bologna x Hellas Verona | Disney+
- 11h | Fiorentina x Parma | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 14h | Genoa x Roma | CazéTV e Disney+
- 16h45 | Milan x Inter de Milão | ESPN e Disney+
COPA DA INGLATERRA (OITAVAS DE FINAL)
- 9h | Fulham x Southampton | ESPN e Disney+
- 10h30 | Port Vale x Sunderland | ESPN 4 e Disney+
- 13h30 | Leeds United x Norwich | ESPN e Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)
- 9h30 | Preussen Munster x Hertha Berlin | Canal GOAT e OneFootball
- 9h30 | Karlsruhe x Dynamo Dresden | OneFootball
- 9h30 | Hannover x Greuther Furth | OneFootball
CAMPEONATO URUGUAIO
- 9h45 | Racing-URU x Cerro | Disney+
- 17h | Juventud-URU x Nacional-URU | Disney+
- 20h | Defensor Sporting x Central Español | Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 10h | Villarreal x Elche | Xsports e Disney+
- 12h15 | Getafe x Real Betis | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 14h30 | Sevilla x Rayo Vallecano | Disney+
- 17h | Valencia x Deportivo Alavés | ESPN 3 e Disney+
CAMPEONATO ITALIANO (TERCEIRA DIVISÃO)
- 10h30 | Salernitana x Latina | OneFootball
CAMPEONATO FRANCÊS
- 11h | Lens x Metz | CazéTV
- 13h15 | Lille x Lorient | CazéTV
- 13h15 | Nice x Rennes | CazéTV
- 13h15 | Brest x Le Havre | CazéTV
- 16h45 | Lyon x Paris FC | CazéTV
CAMPEONATO ITALIANO (SEGUNDA DIVISÃO)
- 11h | Mantova x Juve Stabia | OneFootball
- 11h | Catanzaro x Empoli | OneFootball
- 13h15 | Carrarese x Palermo | OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO
- 11h30 | St. Pauli x Eintracht Frankfurt | CazéTV, SportyNet e OneFootball
- 13h30 | Union Berlin x Werder Bremen | Canal GOAT, Rede TV e OneFootball
CAMPEONATO ESLOVACO
- 11h30 | Komarno x Ruzomberok | TV Green
- 14h | Dunajska Streda x Podbrezova | TV Green
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 12h30 | Estrela Amadora x Gil Vicente | Xsports e Disney+
- 15h | Benfica x Porto | ESPN 3 e Disney+
- 17h30 | Santa Clara x Vitória de Guimarães | Disney+
CAMPEONATO HOLANDÊS
- 12h45 | NAC Breda x Feyenoord | Disney+
CAMPEONATO GREGO
- 14h | Levadiakos x Panathinaikos | SportyNet
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Fenerbahçe x Samsunspor | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 14h30 | Queens Park Rangers x Middlesbrough | Xsports
COPA ALAGOAS
- 15h | Miguelense x Zumbi | NN Play
CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE
- 15h | Bataguassu x Ivinhema | Lance!
CAMPEONATO CARIOCA (QUADRANGULAR DO REBAIXAMENTO)
- 16h | Nova Iguaçu x Sampaio Corrêa-RJ | Cariocão TV
- 16h | Portuguesa-RJ x Maricá | Cariocão TV
CAMPEONATO CAPIXABA (SEMIFINAL)
- 16h | Porto Vitória x Vitória-ES | TVE ES
CAMPEONATO PARAENSE (FINAL)
- 17h | Paysandu x Remo | Esporte na Cultura e Canal do Benja
CAMPEONATO MATO-GROSSENSE (FINAL)
- 17h | Luverdense x Mixto-MT | TV Centro América
MLS
- 17h30 | New York Red Bulls x Montréal | AppleTV
- 20h | FC Cincinnati x Toronto FC | AppleTV
CAMPEONATO CARIOCA (FINAL)
- 18h | Fluminense x Flamengo | Globo, Sportv, Premiere e ge tv
CAMPEONATO MINEIRO (FINAL)
- 18h | Cruzeiro x Atlético-MG | Globo, Sportv 2, Premiere, ge tv e SportyNet
CAMPEONATO GAÚCHO (FINAL)
- 18h | Internacional x Grêmio | Globo, Sportv 3 e Premiere
CAMPEONATO CEARENSE (FINAL)
- 18h | Ceará x Fortaleza | TV Verdes Mares, TikTok/Facebook/Instagram do Jogada SVM
CAMPEONATO PERNAMBUCANO (FINAL)
- 18h | Náutico x Sport | Globo e Canal GOAT
CAMPEONATO CATARINENSE (FINAL)
- 18h | Chapecoense x Barra-SC | Globo, SportyNet, N Sports e Metrópoles Esportes
CAMPEONATO PARAIBANO (SEMIFINAL)
- 18h | Campinense x Sousa | Globo e Canal GOAT
LIBERTADORES SUB-20
- 19h | Sporting Cristal Sub-20 x Olimpia Sub-20 | Xsports e N Sports
- 20h | Sporting Cristal Sub-20 x Olimpia Sub-20 | N Sports
- 21h | Palmeiras Sub-20 x Universidad Católica-EQU Sub-20 | Canal GOAT, N Sports, Xsports e Sportv 3
CAMPEONATO PAULISTA (FINAL)
- 20h30 | Novorizontino x Palmeiras | Record, CazéTV, TNT e HBO Max
