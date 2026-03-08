Fluminense x Flamengo na final do Campeonato Carioca: veja onde assistir, horário e escalações
A decisão do campeonato estadual será disputada em jogos de ida e volta
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo (8) no Campeonato Carioca, em partida válida pelo jogo de ida da final. O jogo será às 18h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Globo (RJ)
- Sportv
- Premiere
- ge tv
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Jhon Kennedy e Serna. Técnico: Zubeldia.
Flamengo: Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Pedro e Plata. Técnico: Leonardo Jardim.
FLUMINENSE X FLAMENGO | FICHA TÉCNICA
- Competição: final (ida) do Campeonato Carioca 2026
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Data: 08/03/2026 (domingo)
- Horário: 18h (de Brasília)