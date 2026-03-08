Fluminense x Flamengo na final do Campeonato Carioca: veja onde assistir, horário e escalações

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo (8) no Campeonato Carioca, em partida válida pelo jogo de ida da final. O jogo será às 18h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

Globo (RJ)

Sportv

Premiere

ge tv

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Jhon Kennedy e Serna. Técnico: Zubeldia.

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Pedro e Plata. Técnico: Leonardo Jardim.

FLUMINENSE X FLAMENGO | FICHA TÉCNICA