Raio-X: compare campanhas de Ceará e Fortaleza em 2026

Ceará e Fortaleza vão para outro Clássico-Rei em mais de cem anos de rivalidade. Neste 2026, as duas maiores equipes do estado têm construído campanhas semelhantes. Os dois times disputaram 11 jogos em duas competições: Campeonato Cearense e Copa do Brasil. Apesar do equilíbrio, o Alvinegro supera o adversário em gols marcados no ano. Veja histórico das equipes na temporada.

Ceará na temporada

O Alvinegro é o clube com a melhor campanha de 2026. O Vovô segue invicto após 11 confrontos nas duas competições. O time tem uma vitória e nove gols a mais que o maior rival. A equipe marcou 26 vezes e sofreu cinco tentos. Vina é o artilheiro com seis. Sem revés no ano, o time liderado por Mozart garantiu vaga na terceira fase da competição nacional e vai em busca do tricampeonato invicto inédito.

No total, são oito vitórias e três empates. O grupo disputou seis jogos como mandante e superou os adversários quatro vezes. Como visitante, foram quatro resultados positivos. O Alvinegro marcou 26 tentos e sofreu cinco.

Legenda: Campanha do Ceará na temporada 2026. Foto: Arte/DN

Fortaleza na temporada

O Tricolor do Pici tem campanha semelhante ao do rival na temporada. Ao todo, foram 11 partidas disputadas nos dois certames. A equipe liderada por Thiago Carpini não foi derrotada e quer manter o ritmo em 2026. Além de brigar pelo título no estadual, o Leão também avançou à terceira fase do torneio nacional.

O grupo soma sete vitórias e quatro empates. Dos sete jogos disputados em casa, o grupo liderado por Thiago Carpini venceu cinco. Como visitante, são dois resultados positivos. A equipe balançou as redes adversárias 17 vezes e levou cinco gols.

Ceará e Fortaleza voltam a se enfrentar neste domingo (8), a partir das 18h (de Brasília). No primeiro jogo da final, as equipes ficaram no 1 a 1. O duelo, que será o segundo da final do Campeonato Cearense, será na Arena Castelão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham todos os detalhes ao vivo e em tempo real.