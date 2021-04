Sul-Americana 2021: saiba data, horário, local e regulamento do sorteio

O sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2021 será nesta sexta-feira (9), às 13h. A decisão é da Conmebol, com evento organizado na cidade de Luque, no Paraguai.

Por conta do protocolo sanitário contra a Covid-19, os representantes dos clubes não poderão comparecer in loco - como em 2020. Os associados da entidade também foram listados nas medidas restritivas.

O Ceará é o representante estadual na competição internacional. O clube retorna para a Sula após 10 anos - em 2011, disputou a 2ª fase e foi eliminado pelo São Paulo.

Legenda: O Ceará disputa Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Sul-Americana e Série A em 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Naquela ocasião, equipes do mesmo País deveriam se enfrentar em mata-mata. Na atual edição, no entanto, a Conmebol mudou o formato de disputas e, após uma etapa de confrontos eliminatórios, serão definidos todos os classificados à fase de grupos.

A disposição das equipes considera o Ranking da Conmebol no sorteio. O documento será atualizado após as rodadas preliminares, encerrada na quinta (8).

Fase de Grupos

Serão 32 equipes divididas em oito grupos com quatro equipes cada. Os líderes de cada grupo se classificam para o mata-mata e irão enfrentar os os oito terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores.

A fase de grupos está prevista para começar no dia 20 de abril e se estenderá até o dia 27 de maio.

Legenda: Copa Sul-Americana 2021 terá novo formato Foto: Divulgação/Conmebol

Sorteio e possibilidades do Ceará

Atual 262° no Ranking da Conmebol, o Ceará deve figurar no pote 3. Desta forma, a equipe de Guto Ferreira estará junto das equipes do pote 1 (cabeça de chaves) ou pote 2. De acordo com regulamento da competição, o Vovô não estará no mesmo grupo que as outras equipes brasileiras.

Independiente-ARG, Lanús-ARG, Corinthians e Athletico-PR já estão garantidos como cabeças de chave. Quem também pode figurar no pote 1 do sorteio, em caso de classificação, é o Peñarol-URU, atual 8° colocado no Ranking da Conmebol.

Emelec-QUE (25°), Jorge Wilstermann-BOL (38°), Deportivo Cali-COL (42°), Nacional-PAR (50°), Palestino-CHI (62°) e Tolima-COL (63°) são outras equipes que podem figurar no pote 1, como cabeças de chave.

Legenda: Chaveamento da Copa Sul-Americana 2021 Foto: Reprodução/Conmebol

Modelo Atual

No dia 02 de outubro de 2020, a Conmebol anunciou mudanças no formato de disputada da competição para 2021. O torneio ganhou mais participantes e foi introduzido uma fase de grupo.

O torneio foi expandido de 54 para 56 equipes, com todas as equipes perdedores da terceira fase da Copa Libertadores do mesmo ano entrando na competição, não apenas os dois melhores eliminados nessa fase.

Na primeira fase, equipes de todos as associações sul-americanas, exceto Argentina e Brasil, jogam entre si contra equipes da mesma associação em jogos de ida e volta, com os classificados avançando para uma fase de grupos com 32 times.

Com a introdução de uma fase de grupos, as equipes da Argentina e Brasil entram a partir dessa fase, assim como os 16 classificados da primeira fase e os quatro eliminados da terceira fase da Copa Libertadores. Apenas o vencedor de cada grupo se classifica para as oitavas de final.

Os oito clubes que finalizarem em terceiro lugar nos seus grupos na Copa Libertadores entram a partir das oitavas de final.

