Sul-Americana: jogos desta terça definem primeiros classificados para fase de grupos

A Copa Sul-Americana 2021 conhecerá nesta terça-feira (6) seus primeiros classificados para a fase de grupos do torneio, derivados da fase preliminar. Apenas clubes brasileiros e argentinos têm vagas asseguradas na competição. Os demais filiados da Conmebol disputam a 1ª fase, em confrontos entre equipes do mesmo país.

Com novo formato, a Sul-Americana é dividido em seis fases: 1ª fase (mata-mata), fase de grupos, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. Com exceção de Brasil e Argentina, todos os demais países filiados precisam passar pela primeira fase do torneio.

Jogos desta terça-feira (6)

Nacional x 12 de Octubre, às 19h15

Emelec x Macará, às 19h15

Deportivo Cali x Tolima, às 21h30

Huachipato x Antofagasta, às 21h30

Cerro Largo x Peñarol, às 21h30*

(*) equipes que farão o primeiro jogo

Sorteio e possibilidades do Ceará

O sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2021 acontece nesta sexta-feira (9), às 13h (horário de Brasília). Atual 262° no Ranking da Conmebol, o Alvinegro de Porangabuçu deve figurar no pote 3. Desta forma, a equipe de Guto Ferreira estará junto das equipes do pote 1 (cabeça de chaves) ou pote 2. De acordo com o regulamento da competição, o Ceará não estará no mesmo grupo que as outras equipes brasileiras.

Independiente-ARG, Lanús-ARG, Corinthians e Athletico-PR já estão garantidos como cabeças de chave. Quem também pode figurar no pote 1 do sorteio, em caso de classificação, é o Peñarol-URU, atual 8° colocado no Ranking da Conmebol.

Emelec-QUE (25°), Jorge Wilstermann-BOL (38°), Deportivo Cali-COL (42°), Nacional-PAR (50°), Palestino-CHI (62°) e Tolima-COL (63°) são outras equipes que podem figurar no pote 1, como cabeças de chave.

Legenda: Chaveamento da Copa Sul-Americana 2021 Foto: Reprodução/Conmebol

Outros confrontos

Os demais embates pela 1ª fase da Sul-Americana acontecem nesta quarta (7) e quinta (8). Porém, apenas no dia 14 teremos todas as equipes definidas, em virtude do atraso da definição dos classificados para a competição pelo Campeonato Uruguaio.