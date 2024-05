Juan Pablo Vojvoda completa três anos como técnico do Fortaleza; veja números

Há exatos três anos, no dia 4 de maio de 2021, o argentino Juan Pablo Vojvoda era anunciado como o novo técnico do Fortaleza. Neste sábado (4), o treinador completa três anos à frente da equipe profissional do Tricolor do Pici.

Além disso, o Fortaleza informou que Vojvoda está a apenas sete jogos de ultrapassar a quantidade de partidas do técnico Moésio Gomes, que soma a maior quantidade de partidas como treinador do Fortaleza na história.

Legenda: Vojvoda recusou convite do Chile para renovar com o Fortaleza até o fim de 2025 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

NÚMEROS DE VOJVODA PELO FORTALEZA

266 partidas

111 vitórias

3 títulos do Campeonato Cearense

1 título da Copa do Nordeste

2 classificações para a Libertadores (1 na pré-Libertadores)

1 vice-campeonato da Sul-Americana

Juan Pablo Vojvoda Rizzo tem 48 anos e nasceu em Córdoba (ARG). Antes de chegar ao Fortaleza, o treinador comandou o Newell's Old Boys-ARG, o Defensa y Justicia-ARG, o Talleres-ARG, o Huracán-ARG e o Unión La Calera-CHI.