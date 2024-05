Times cearenses e jogadores de Ceará e Fortaleza pedem apoio ao Rio Grande do Sul após temporais

Jogadores do Ceará, do Fortaleza e perfis oficiais de clubes do futebol cearense, fizeram publicações prestando solidariedade e pedindo apoio aos moradores do Rio Grande do Sul afetados pelos temporais na região, que já vitimaram 55 pessoas no estado.

"O Rio Grande do Sul está vivendo a maior catástrofe da história e precisam de nós. Vamos juntos, Tricolor. Toda ajuda é bem-vinda", disse o Fortaleza em postagem nas redes sociais.

Em um vídeo publicado pelo Leão, foram exibidas falas de solidariedade e de pedido de apoio, gravadas pelos gaúchos Marcelo Boeck, assessor de futebol, Tiago Fontoura, nutricionista, Titi, zagueiro, e Tinga, lateral.

Jogadores do Ceará também utilizaram seus perfis nas redes sociais para compartilhar publicações de apoio e solidariedade ao gaúchos diante de uma das maiores catástrofes da história do estado do Rio Grande do Sul.

Legenda: Post de Matheus Bahia Foto: Reprodução/Redes sociais

Legenda: Post de Richard Foto: Reprodução/Redes sociais

Legenda: Post de Raí Ramos Foto: Reprodução/Redes sociais

Legenda: Post de Erick Pulga Foto: Reprodução/Redes sociais

Equipes do futebol cearense também publicaram campanhas de apoio e de arrecadação de recursos para ajudar os necessitados.

O Ferroviário e o Icasa, por exemplo, compartilharam o Pix SOS Rio Grande do Sul, criado para arrecadar recursos para apoio às pessoas afetadas pela tragédia.