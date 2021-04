Análise: Ceará utiliza “carta na manga” e vence Salgueiro sem sustos

O triunfo do Ceará sobre o Salgueiro, por 3 a 0, na Arena Castelão, esconde um duelo bastante burocrático, principalmente na primeira etapa. Porém, contra um adversário fragilizado, a equipe de Guto Ferreira não necessitou fazer um jogo de encantar os olhos para conseguir o resultado.

A partida marcou, acima de tudo, o 20° jogo sem derrota do Ceará na Copa do Nordeste. Feito inédito da equipe, que acumula 11 vitórias e 9 empates na competição regional. Mas, para encaminhar o resultado positivo contra o Salgueiro, o Alvinegro de Porangabuçu precisou usar a carta na manga: a bola parada.

Legenda: Bola parada é um dos trunfos do Ceará de Guto Ferreira desde 2020 Foto: Thiago Gadelha/SVM

Carta na manga de Guto Ferreira

A bola parada é o grande trunfo do Ceará, sem dúvidas. Diante do Sport, quando o Vovô não conseguia chegar ao gol de Luan Polli pelo chão, foi nas cobranças de escanteios que o primeiro tento saiu. O feito se repetiu neste sábado (10) contra outro pernambucano, desta vez o Salgueiro.

Com uma forte marcação para neutralizar os pontas do Ceará, principalmente o lado esquerdo com Mendoza, os comandados de Guto Ferreira não conseguiam criar e infiltrar na defesa adversária. O primeiro chute a gol do Vovô só aconteceu aos 19 minutos da 1ª etapa, quando Saulo foi lançado por Mendoza e isolou.

No entanto, se por baixo não está funcionando, a bola parada resolve. Aos 30 minutos, Vina cobrou escanteio e Gabriel Dias abriu o marcador para o Ceará. O lateral-direito, inclusive, marcou diante do Sport e voltou a marcar contra o Salgueiro, ambos gols derivados de cobranças de escanteios.

Com o placar aberto, o Ceará adquiriu uma postura reativa, esperando o erro do adversário para finalizar. E, assim, Vizeu marcou o segundo gol do Ceará. Porém, quem finalizou o marcador foi Luiz Otávio, aos 45 minutos do 2° tempo, em uma cabeçada magistral, após cobrança de escanteio de Vina. Novamente, a bola parada.

Legenda: Gabriel Dias chegou ao seu 2° gol com a camisa do Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

Defesa impenetrável

Os defensores do Ceará não se destacaram apenas pelos gols marcados. Diante do Salgueiro, o Vovô chegou ao 3° jogo seguido sem sofrer gol na Copa do Nordeste. Foram nove tentos assinalados e nenhum sofrido.

A solidez defensiva obtida por Guto Ferreira, principalmente após a chegada de Messias e Gabriel Dias, tem sido o ponto forte da equipe, que cada vez mais se adequa ao jogo reativo e vertical para conquistar os resultados na competição regional.

Legenda: Luiz Otávio e Messias estão a três jogos sem sofrer gols Foto: Stephan Eilert/Ceará SC

Joia da base a ser lapidada

Com o elástico placar e o confronto praticamente resolvido, Guto Ferreira promoveu mudanças, a fim de descansar alguns atletas com alta minutagem neste início de temporada. Mendoza, destaque da equipe, deu lugar a João Victor, de apenas 16 anos, revelado pela Cidade Vozão.

A pouca idade, no entanto, não fez nenhuma diferença para o camisa 52. Distribuiu dribles, arrancadas e finalizações, sendo parado pelo goleiro Lucas. Uma joia a ser lapida pelo Ceará, que já tem passagem pela Seleção Brasileira Sub-17. Trabalhado com calma, respeitando as etapas, João Victor tende a crescer de produção sob o comando de Guto Ferreira.

Legenda: Cria da Cidade Vozão, João Victor disputou seu primeiro jogo profissional com a camisa do Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM