Confira os confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste

Neste sábado (10), a Copa do Nordeste conheceu as oito equipes classificadas para as quartas de final. Sete jogos movimentaram a última rodada da competição, com Ceará e Fortaleza vencendo e se classificando na liderança de seus respectivos grupos.

O Ceará liderou o Grupo A da Copa do Nordeste, com 16 pontos. Foram 4 vitórias e 4 empates. Além do Vovô, estão classificados à próxima fase: Bahia (2° - 13 pontos), CRB (3° - 13 pontos) e Sampaio Corrêa (4° - 11 pontos).

No Grupo B, liderança garantida para o Fortaleza, com 17 pontos. O Tricolor foi acompanhado por: Vitória (2° - 13 pontos), Altos (3° - 11 pontos) e CSA (4° - 11 pontos).

Regulamento e confrontos

O regulamento do mata-mata da Copa do Nordeste coloca frente a frente, nas quartas de final, o 1° x 4° e 2° x 3° do Grupo A e B. Desta forma, o Ceará irá enfrentar o Sampaio Corrêa/MA, enquanto o Fortaleza enfrentará CSA/AL.

Ceará x Sampaio Corrêa/MA

Bahia x CRB/AL

Fortaleza x CSA/AL

Vitória x Altos/PI

Os confrontos das quartas de final e semifinal da Copa do Nordeste acontecem em jogo único, com mando de campo da equipe que obteve melhor campanha. Neste caso, Ceará e Fortaleza decidirão seus respectivos duelos na Arena Castelão.