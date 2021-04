Fortaleza vence Confiança e garante liderança do Grupo B da Copa do Nordeste

O Fortaleza venceu o Confiança e garantiu a primeira colocação geral da Copa do Nordeste, neste sábado (10), com triunfo por 1 a 0 na Arena Batistão, em Aracaju, na última rodada da fase de grupos. O gol cearense foi do atacante Osvaldo no 1º tempo.

Com o resultado, a equipe se mantém na liderança da Chave B, com 17 pontos. No mata-mata, pelo regulamento, a equipe irá enfrentar o CSA - a data e o horário dos confrontos ainda serão definidos.

Já o Confiança está eliminado do torneio. O clube retoma agora o foco para o Campeonato Sergipano e entra em campo na próxima quarta (14), às 16h, no mesmo estádio.

Primeiro tempo

Legenda: O volante Gustavo Blanco foi titular do Fortaleza contra o Confiança Foto: Lucas Almeida / Confiança

O Fortaleza apostou em uma escalação alternativa no 4-2-3-1 e promoveu a estreia do zagueiro Marcelo Benevenuto. Sem receber pressão, o time conseguiu se impor e, quando aumentou o ritmo, levou perigo aos donos da casa.

Logo aos 8, o atacante Osvaldo limpou a marcação e conseguiu cruzamento para Pikachu, que desperdiçou chance sem goleiro. Aos 34, em lance repetido, foi a vez de Crispim cabecear para fora.

O volume se transformou em gol aos 37. Em transição rápida, Osvaldo recebeu de Coutinho e finalizou da intermediária, sem chances: 1 a 0. A partida controlada virou dramática aos 44, quando João Paulo cometeu um pênalti e foi expulso. Nos acréscimos, Bruninho chutou longe da meta.

Segundo tempo

Legenda: Com um a menos, o Fortaleza diminuiu o ritmo da partida Foto: Lucas Almeida / Confiança

Na volta do intervalo, Enderson Moreira convocou Pablo e Carlinhos. Com um a menos, o Fortaleza recuou as linhas e se armou para o contra-ataque.

No panorama tático, o Confiança marcou a saída tricolor e pressionou. Bruninho, Willians e Álvaro levaram perigo para o goleiro Felipe Alves.

Com organização defensiva, o Leão segurou o placar. Em bolas esticadas na área, teve chance de ampliar com Pikachu e Carlinhos, em arremates para fora. Aos 28, Benevenuto exigiu grande defesa de Rafael Santos. O Fortaleza venceu na Arena Batistão

Ficha técnica

Confiança 0x1 Fortaleza

Competição: Copa do Nordeste - 1ª fase

Data: 10/04/2021

Horário: 16h

Local: Estádio Batistão, em Aracaju (SE)

Árbitro: Tiago Nascimento (PE)

Gols: Osvaldo aos 37´/1º T (0-1), Gilberto aos 44´/1º T (1-1) e X aos 13´/1º T (2-1)

Cartões amarelos: Blanco (F), Crispim (F), Coutinho (F), Enderson Moreira (F), Willians (C) e Neto Berola (C)

Cartão vermelho: auxiliar técnico Daniel Cerqueira (C) e João Paulo (F).

Fortaleza: Felipe Alves; Daniel Guedes, João Paulo, Benevenuto e Bruno Melo; Felipe, Blanco (Pablo) e Crispim (Igor Torres); Pikachu (Ronald), Osvaldo (Romarinho) e Coutinho (Carlinhos). Técnico: Enderson Moreira.

Confiança: Rafael Santos; Marcelinho (Leandro Silva), Isaque, Nery e Everton (Iago); Adryan (Neto Berola), Robinho, Renan Areias (Cristiano) e Bruninho; Barcelos (Willians) e Álvaro. Técnico: Daniel Paulista.