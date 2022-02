Ceará resiste à pressão do mercado por João Victor e David e aposta na valorização das joias da base

O Ceará trabalha com cautela no processo de lapidação de novos talentos das categorias de base e recusou contatos iniciais do mercado em busca das promessas alvinegras. Com passagens pela Seleção Brasileira Sub-17, o meia David e o atacante João Victor tiveram sondagens rejeitadas.

O Diário do Nordeste apurou que as consultas foram de times do mercado nacional, como o Flamengo. Apesar disso, a dupla tem vínculo extenso com o Vovô, multa rescisória milionária e foi utilizada na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022, fazendo parte do 3º elenco mais jovem da competição.

Atletas do Ceará convocados para a Seleção Brasileira de base:

2020: Meia David convocado para Sub-17 do Brasil

2020: Atacante João Victor convocado para Sub-17 do Brasil

2021: Zagueiro Rhuan Pedro convocado para Sub-15 do Brasil

Para a gestão, a maturação deve cumprir etapas e requer maior intervalo de tempo para o aperfeiçoamento físico dos jogadores. Assim, hoje, são parte da base e participam de torneios das categorias de acesso ao profissional. O foco é possibilitar um melhor desenvolvimento dos jogadores.

Com as diversas opções do plantel principal comandado por Tiago Nunes, os jovens devem ser incorporados em definitivo de modo gradual. O Ceará só aceitaria negociá-los por cifras muito elevadas, uma vez que as multas têm cláusulas em dólar.

Integração no profissional

Após revelar nomes como Arthur Cabral, Felipe Jonathan e Artur Victor, as novas apostas da Cidade Vozão são os jogadores da geração nascida em 2004 - a mesma de João Victor e David. São parte desse grupo nomes como o zagueiro Jonathan e o meia Caio Rafael, que estavam na Copinha.

Legenda: O meia David participou dos treinos com a Seleção Brasileira Sub-17 Foto: divulgação / CBF

Com idades próximas, outros jogadores também são observados com atenção pelo Ceará, a exemplo do volante Rubens (19 anos) e do centroavante Felipe Micael (18 anos). Por conta do surto de Covid-19 no profissional, alguns nomes da base foram listados para a Copa do Nordeste.

No elenco atual de Tiago Nunes, o zagueiro Marcos Victor e o meia Léo Rafael, ambos com 20 anos, foram integrados para a temporada de 2022. A longo prazo, a gestão almeja ganho técnico e financeiro nas revelações. Assim, a base constrói o presente e pavimenta o futuro de Porangabuçu.