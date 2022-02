Com estreia positiva no Ceará, Marcos Victor pertence ao Floresta e tem opção de compra; veja valor

Um dos principais destaques do Ceará na estreia da temporada de 2022 foi o zagueiro Marcos Victor. Integrado ao profissional após passagem de sucesso na base alvinegra, o atleta de 20 anos demonstrou confiança na vitória contra o Sergipe e pode se firmar como uma alternativa para o time profissional.

"É um atleta jovem que fez uma boa partida. Conseguiu, na maior parte do tempo, antecipar os atacantes. Teve dificuldade em algum momento, natural pela idade, sendo o primeiro jogo em um time profissional, uma situação ímpar, mas apresentou bons atributos na construção de jogo e teve responsabilidade. Tem de se valorizar o desempenho”, afirmou o técnico Tiago Nunes.

O detalhe contratual é que o defensor está emprestado ao Vovô pelo Floresta com opção de compra. Dentro das cláusulas, o time alvinegro tem até junho para firmar acordo em definitivo por R$ 200 mil.

Desempenho de Marcos Vitor contra Sergipe (FootStats)

Passes: 34 (2º do Ceará)

Interceptação: 1 (2º do Ceará)

Rebatidas: 9 (1º do Ceará)

Faltas cometidas: 2

Cartão amarelo: 1

No time alviverde, o vínculo profissional é até 2024 - renovado no último mês. Marcos Vitor foi cedido ao Ceará ainda em 2021, sendo protagonista no Brasileirão Sub-20 e nos Aspirantes.

O departamento de análise alvinegro listou o jovem como um dos zagueiros mais promissores da competição, o que permitiu a integração direto ao profissional, sem sequer participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, torneio de referência da base nacional. Assim, se tornou opção no setor.

Legenda: Marcos Victor foi titular no primeiro jogo do Ceará na temporada de 2022 Foto: Israel Simonton / CSC

O mapeamento do Ceará ocorre desde o início da carreira do atleta, que também defendeu o Ferroviário. Antes utilizado como lateral-direito, tem os fundamentos defensivos e a saída de bola qualificada como principais características, o que permite uma maior participação durante a partida.

No plantel do técnico Tiago Nunes, disputa posição com: Luiz Otávio, Messias, Lucas Ribeiro e Gabriel Lacerda. A expectativa é que possa ser lapidado no profissional e cresça de rendimento.