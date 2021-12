Joia da base do Ceará, meia Léo Rafael vai integrar profissional em 2022; veja números e contrato

O Ceará Sporting Club trabalha na montagem do elenco para 2022 e anunciou duas contratações até o momento. Para além do mercado, o departamento de futebol também projeta a integração com as categorias de base e promoveu o meia Léo Rafael, do Sub-20, ao time profissional.

Até o momento, o jogador é o único revelado na Cidade Vozão que irá participar das atividades com o técnico Tiago Nunes na reapresentação da equipe, no dia 8 de janeiro. A comissão também monitora internamente outras promessas, como o atacante João Victor, de 17 anos.

O contrato atual de Léo é até dezembro de 2022, com multa rescisória de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 45 mi), segundo informação da assessoria do meia. O perfil em campo é de um ‘camisa 10’. Na carreira, possui experiências também em equipes como o Grêmio Osasco-SP e a Caldense-MG.

O talento chamou a atenção durante 2021, quando disputou o Brasileirão Sub-20, Brasileirão de Aspirantes, Copa Fares Lopes, Campeonato Cearense Sub-20 e Copa do Nordeste Sub-20. Ao todo, entrou em campo 30 vezes, somando nove gols e oito assistências. No Aspirantes, por exemplo, marcou uma vez e realizou assistência no jogo de ida da final com o Grêmio: 2x1. E durante o Cearense Sub-20, também balançou as redes na decisão.

Deste modo, Léo Rafael não participa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, uma das principais competições de base do cenário nacional. O motivo é choque de datas, tendo em vista que a 1ª fase do torneio está prevista para os próximos dias. Assim, o meia é desfalque na equipe alvinegra.