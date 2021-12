Copinha: saiba grupo do Ceará na competição, regulamento, dias de jogos e transmissão

O Ceará disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela 14ª vez na história. Em sorteio que definiu a sede e os grupos da competição, realizado na última sexta-feira (18), a equipe alvinegra disputará a 1ª fase da competição em Jundiaí, a 47 km de São Paulo. Além do Ceará, o Grupo 18 da competição é formado por Bragantino-PA, Paulista e São Bernardo.

As partidas do Alvinegro acontecerão entre 05 e 11 de janeiro ( veja o calendário de jogos abaixo ). A final do torneio acontece no dia 25, dia que marca o 468° aniversário de São Paulo.

No histórico da competição, a melhor campanha realizada pelo Ceará Sporting Club aconteceu em 2016, quando a equipe chegou até às oitavas de final, sendo eliminado pelo Cruzeiro. Na ocasião, o Alvinegro de Porangabuçu encerrou o torneio com a 13ª melhor campanha, somando 11 pontos, com três vitórias, uma vitória nos pênaltis (2 pontos) e duas derrotas.

Jogos do Ceará na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022

05.01.22 - Ceará x Bragantino-PA | 13h15, em Jundiaí

08.01.22 - Ceará x São Bernardo | 15h15, em Jundiaí

11.01.22 - Ceará x Paulista | 15h15, em Jundiaí

Legenda: Juca Antonello comandará o Ceará na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 Foto: Divulgação / Ceará SC

Regulamento da competição, calendário e transmissão

Com 128 times participantes, a Copa São Paulo de Futebol Júnior é dividida em 32 grupos, com quatro equipes cada. Os dois melhores de cada grupo avançam ao mata-mata. Veja abaixo o calendário da competição:

1ª fase - 02 a 11 de janeiro

2ª fase - 12 e 13 de janeiro

3ª fase - 14 e 15 de janeiro

Oitavas de final - 16 e 17 de janeiro

Quartas de final - 18 a 20 de janeiro

Semifinal - 21 e 22 de janeiro

Final - 25 de janeiro

As partidas da Copinha poderão ser acompanhadas via SporTV, no YouTube da ElevenSports e na plataforma de streaming Paulistão Play. A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior será transmitida ao vivo pela TV Globo.