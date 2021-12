Copa São Paulo de Futebol Júnior define tabela de 2022; veja jogos de Ceará, Floresta e Fortaleza

A Federação Paulista de Futebol (FPF) revelou a data dos jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022. Com 128 times, divididos em 32 grupos, o torneio sub-20 tem início previsto para o dia 2 de janeiro e encerramento em 25 do mesmo mês, no dia do aniversário da capital paulista.

O futebol cearense é representado por Ceará, Floresta e Fortaleza na competição. Na 1ª etapa do torneio, os times se enfrentam em fase de grupos - os dois melhores de cada avançam. Na sequência, o formato adotado é o eliminatório. (Veja todos os times e partidas aqui).

Um dos eventos mais tradicionais das categorias de base, a ‘Copinha’ não foi realizada em 2021 por conta da pandemia de Covid-19. O maior campeão é o Corinthians, com oito conquistas.

Grupos do futebol cearense na Copinha 2022

Grupo 16 (Suzano): União Suzano-SP, Fortaleza-CE, Ituano-SP e Concórdia-SC

Grupo 18 (Jundiaí): Paulista-SP, Ceará-CE, São Bernardo-SP e Bragantino-PA

Grupo 29 (Barueri): Oeste-SP, Flamengo-RJ, Floresta-CE e Forte-ES

Jogos do futebol cearense na Copinha 2022

Ceará

05.01.22 - Ceará x Bragantino-PA | 13h15, em Jundiaí

08.01.22 - Ceará x São Bernardo | 15h15, em Jundiaí

11.01.22 - Ceará x Paulista | 15h15, em Jundiaí

Floresta

05.01.22 - Floresta x Oeste | 19h30, em Barueri

08.01.22 - Floresta x Flamengo | 19h, em Barueri

11.01.22 - Floresta x Forte-ES | 19h30, em Barueri

Fortaleza

04.01.22 - Fortaleza x Concórdia-SC | 15h15, em Suzano

07.01.22 - Fortaleza x Ituano | 13h15, em Suzano

10.01.22 - Fortaleza x Suzano-SP | 15h15, em Suzano