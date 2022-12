Willian Formiga destaca foco no acesso à Série A e acolhida no Ceará: ‘me sentindo em casa’

Willian Formiga chega ao Ceará com discurso adocicado para os ouvidos do torcedor: ressalta acolhimento, foco no acesso à Série e trabalho forte. O lateral-esquerdo de 27 anos foi apresentado na manhã desta quarta-feira (28), em coletiva de imprensa no CT de Porangabuçu.

O novo reforço do Alvinegro explica o apelido de infância. Willian foi uma criança que comia muito doce, por isso ficou conhecido por ‘Formiga’. Assim como o Ceará, ele chega com fome de grandes conquistas. O foco de 2023 será o retorno para a Série A.



“Sabemos que não está sendo fácil para o clube, para a torcida, mas com trabalho a gente vai reverter toda essa história. Todo mundo vai estar feliz no final de 2023 com acesso, com título. Estamos trabalhando forte, visando as competições. A mentalidade é chegar em todas as finais possíveis com o Ceará. Claro que, pensando lá na frente, a volta do Ceará à 1ª divisão. Mas a ansiedade de poder jogar no Castelão com a torcida é muito grande”, concluiu o jogador.

O jogador veio do Vila Nova-GO e é um dos reforços já anunciados pelo Alvinegro para a temporada de 2023. Ele revelou a pretensão de atuar fora do país, mas mudou de ideia após o interesse do Alvinegro.



“Quando apareceu interesse do Ceará, eu quis ficar por causa da grandeza do clube, da paixão da torcida. Isso me motivou muito e estou muito feliz em estar aqui hoje. Não vejo a hora de atuar com a camisa do Ceará. Recebi muito carinho da torcida, me receberam super bem. Não só a torcida, como os funcionários do clube, todos os atletas. Já estou me sentindo em casa e vou procurar fazer minha história aqui dentro do clube”, disse o jogador.

Sob comando de, ele terá a concorrência de Danilo Barcelos, outro recém-chegado ao time. Formiga explica as características dele como lateral-esquerdo.“Sou muito forte fisicamente, (jogador) que dá consistência na linha de trás. Não sou de atacar muito, mas quando chego, chego muito bem. Tenho facilidade de entrar por dentro também, para a construção, e posso atuar como zagueiro. Sou um jogador de construção, que procura dar estabilidade para a defesa”, explicou o atleta.

Legenda: Willian Formiga é um dos reforços do Ceará para a temporada. Foto: Felipe Santos/Ceará SC



VEJA ENTREVISTA COMPLETA: