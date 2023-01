Com 11 reforços, dirigente do Ceará não descarta novas contratações após bola rolar

O Ceará segue a preparação para 2023. O clube anunciou 11 reforços para este início de temporada. Diretor de futebol do Alvinegro, Albeci Júnior explica a possibilidade de chegada de novas peças para o elenco.

"Ainda não encerramos (as contratações), apenas demos uma pausa, para potencializar o que temos hoje, dentro do elenco, inclusive os garotos da base. Após esse primeiro momento vamos analisar pontualmente, para ser o mais preciso possível nas contratações e procurar minimizar os erros", explicou o dirigente do Vovô.

Atualmente, o Alvinegro conta com 34 atletas no elenco entre permanências, chegadas e atletas que subiram da base. A equipe se reforçou com peças em todos os setores do campo. Albeci Júnior não descarta a vinda de novos jogadores, mas ressalta necessidade de acompanhar o que será apresentado em campo neste início da temporada.

"Não podemos descartar nada. Na nossa visão, estamos bem servidos. Quando bola rolar vamos ter as repostas concretas", disse o Diretor de Futebol.

O Ceará estreia na temporada diante do Guarani de Juazeiro, no domingo (15), pelo Campeonato Cearense. Além do estadual, o grupo disputa a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e a Série B do Brasileiro.

VEJA LISTA DE JOGADORES