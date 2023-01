Ceará: conheça detalhes dos jogadores da base promovidos ao profissional em 2023

O Ceará terá cinco novos jogadores vindos da base na equipe principal da temporada de 2023. Caio Rafael (atacante), Cristian (goleiro), David (meia), Wendell (volante) e Jefferson (zagueiro) subiram do time Sub-20. Agora, no entanto, terão um desafio maior: ajudar o Alvinegro nos objetivos do futebol profissional. Saiba características e mais detalhes desses novos atletas.



“Esses atletas foram acompanhados o ano todo, e a comissão decidiu levar esses cinco num primeiro momento. A gente tem outros atletas que não foram para o profissional, mas que serão observados durante 2023. Pablo, artilheiro da Copa do Brasil, o Daniel, que é um extremo... ”, disse Sandro Queiroz, gerente de futebol de base.

Legenda: Caio Rafael é um dos reforços do Ceará para a temporada. Foto: Marcelo Vidal/Ceará SC

CAIO RAFAEL (ATACANTE)

O meia-atacante de 18 anos está no clube desde 2018. Ele também passou pelo sub-15, sub-17 e sub-20. Caio foi artilheiro do estadual sub-20 de 2021, com 10 gols. Além de ter sido nome importante no Cearense, o jogador foi peça fundamental na Copa do Brasil e no Brasileirão Sub-20.

Nome: Caio Rafael Lima

Data de nascimento: 14/06/2004

Natural de: Fortaleza (CE)

Peso: 71kg

Altura: 1.71

Jogos na temporada: 13

Gols na temporada: 3 gols

Títulos na base: Campeão Cearense Sub-20 (2021)

Estreia no Profissional: Ceará x Juventude (Brasileirão 2022)

Contrato até: 2025

Sandro Queiroz Gerente de futebol de base É um meia-atacante, que pode jogar de 10, como pela beirada, como de falso 9. Tem muita força e velocidade, e o arremate de meia e longa distancia é bom também.

Legenda: Cristian, goleiro. Foto: Stephan Eilert/Ceará SC

CRISTIAN (GOLEIRO)

Cristian tem 20 anos e chegou ao clube em 2022. O goleiro esteve no elenco da Seleção Brasileira campeã mundial Sub-17. No Ceará, ele atuou no Cearense e na Copa do Brasil Sub-20. Neste último torneio, o Alvinegro chegou às semifinais, fazendo a melhor campanha de um time nordestino na história. Antes de chegar ao Ceará, ele também passou pela base do Atlético-MG e do Boa Vista (Portugal).

Nome: Cristian de Lima

Data de nascimento: 25/02/2004

Natural de: Maravilha (SC)

Peso: 91 kg

Altura: 1.91

Jogos na temporada: 19

Gols na temporada: nenhum.

Títulos na base: Seleção Brasileira - Campeão Mundial Sub-17 (2019)

Profissional: ainda não estreou.

Contrato até: 2023

Sandro Queiroz Gerente de futebol de base do Ceará Alto, frio, é um goleiro mais moderno, joga com os pés.

Legenda: David, meia do Ceará. Foto: Felipe Santos/Ceará SC

DAVID (MEIA)

David está no Ceará desde 2016, quando tinha 12 anos. O meia passou por todas as categorias de base do clube, do sub-13 ao sub-23. Ele se tornou o primeiro atleta formado pelo Alvinegro a ser convocado para a Seleção Brasileira (Sub17). A estreia como profissional foi no Campeonato Cearense de 2021, ainda aos 17. No mesmo jogo, marcou o primeiro gol como profissional. Ele também atuou no jogo Ceará x Juventude, na última rodada do Brasileirão.

Nome: Antônio David de Souza

Data de nascimento: 08/02/2004

Natural de: Fortaleza (CE)

Peso: 74kg

Altura: 1.75

Jogos na temporada: 30

Gols na temporada: 8

Títulos na base: Campeão Cearense Sub-13 (2016) e Sub-20 (2021)

Estreia no Profissional: Campeonato Cearense de 2021

Contrato até: 2025

Sandro Queiroz Gerente de futebol de base do Ceará É um meia mais clássico, conduz bem a bola, tem bom passe, boa velocidade. Não é rápido, mas é habilidoso.

Legenda: Jefferson, zagueiro do Ceará. Foto: Felipe Santos/Ceará SC

JEFFERSON (ZAGUEIRO)

O zagueiro de 19 anos passou por várias categorias de base do Ceará: sub-17, sub-20 e sub-23. Jefferson está no Alvinegro desde 2018 e traz na bagagem o vice-campeonato do Brasileiros de Aspirantes (2021), além de títulos estaduais na base. Nesta temporada, integrou o sub-20 do clube.

Nome: Jefferson Maciel Bento

Data de nascimento: 25/05/2004

Natural de: Santa Luzia (PB)

Peso: 86 kg

Altura: 1.94

Jogos na temporada: 13

Gols na temporada: 0

Títulos na base: Campeão Cearense Sub-17 (2019) e Sub-20 (2021), vice-campeão do Brasileiro de Aspirantes (2021).

Profissional: ainda não estreou.

Contrato até: 2024

Sandro Queiroz Gerente de futebol de base do Ceará. É rápido, tem um bom jogo aéreo e vai bem na construção de jogada.

Legenda: Wendell, volante. Foto: Stephen Eilert/Ceará SC

WENDELL (VOLANTE)

O volante de 20 anos começou no Ceará no fim do ano de 2021. Antes do Alvinegro, passou pela base do Corinthians. Wendell chegou ao Vovô para a Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha). O atleta foi o capitão da equipe sub-20 durante esta temporada. O grupo fez a histórica campanha que levou a equipe para a semifinal da Copa do Brasil da categoria.

Nome: Wendell Fernandes da Silva

Data de nascimento: 14/12/2004

Natural de: Frei Inocêncio - MG

Peso: 67kg

Altura: 1.78

Jogos na temporada: 29

Gols na temporada: 4

Títulos na base: nenhum.

Estreia no Profissional: Ceará x Juventude (Brasileirão 2022).

Contrato até:

Sandro Queiroz Gerente de futebol de base do Ceará Bom poder de criação, bom marcador, joga tanto de primeiro como de segundo voltante, é bem dinâmico.