Ceará planeja mais quatro reforços para iniciar a temporada de 2023

O Ceará segue no mercado com foco em jogadores do setor ofensivo (centroavante e atacante de lado). O clube planeja mais quatro reforços para iniciar a temporada de 2023. O acerto com dois reforços já está bem adiantado.

Um meia e um atacante deverão ser anunciados já nos próximos dias. Além de sofrer carência no setor, o clube se prepara para possíveis saídas, como a do centroavante Cléber, que deve ir para o São Paulo.

O Alvinegro segue o trabalho no mercado para se restruturar com foco nos desafios do próximo ano. Ao todo, o time já contratou oito jogadores. Com mais quatro possíveis nomes, o time chegará ao número de 12 contratados para iniciar 2023.

Um dos nomes especulados é o do meia-atacante Chay, atleta de 32 anos, que chegaria do Botafogo por empréstimo de um ano. Em 2022, ele atuou pelo Cruzeiro. O atacante Luvannor também pode estar a caminho do Alvinegro. O atacante confirmou ter recebido proposta do clube.

O Ceará intensifica a preparação para a estreia no Campeonato Cearense do próximo ano. O primeiro jogo da temporada será diante do Guarani de Juazeiro, no dia 15 de janeiro.

QUEM CHEGOU?

ZAGUEIRO

Tiago Pagnussat

MEIA

Arthur Rezende

Jean Carlos (meia),

VOLANTE

Caíque Gonçalves

LATERAL-ESQUERDA

Willian Formiga

Danilo Barcelos

ATACANTE

Vitor Gabriel

GOLEIRO

Alfredo Aguilar