Ceará encaminha contratação do atacante Chay, diz jornalista

O Ceará encaminhou a contratação do atacante Chay. O atleta, de 32 anos, é vinculado ao Botafogo/RJ e deve assinar por empréstimo de um ano.

O atacante já é esperado nos próximos dias para exames médicos e assinar contrato com o Alvinegro cearense. A informação é do jornalista Venê Casagrande, do Jornal O Dia.

O Botafogo já havia emprestado Chay ao Cruzeiro em 2022. Ele fez 6 jogos pelo time mineiro e deu uma assistência, na campanha do título da Série B.

No Bota

Pelo Botafogo, o atacante também foi campeão da Série B, em 2021. Pelo time carioca, ele fez 50 jogos, marcou 8 gols e deu 11 assistências.

9º reforço do Vovô?

Para 2023, o Ceará já tem oito reforços. Foram anunciados: o zagueiro Tiago Pagnussat, os laterais-esquerdos Danilo Barcelos e Willian Formiga, o volante Caíque Gonçalves, os meias Arthur Rezende e Jean Carlos. O goleiro Aguilar e o atacante Vitor Gabriel já estão em Porangabuçu e devem assinar contrato em breve.