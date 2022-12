Caíque Gonçalves destaca oportunidade no Ceará: ‘não pensei duas vezes'

Antes do final de semana de Natal, o Ceará realizou, nesta sexta-feira (23), mais uma atividade aberta à imprensa. Após a atividade, o volante Caíque Gonçalves foi apresentado no CT de Porangabuçu. O jogador destacou a disputa pela titularidade e a experiência na Série B.

Com 28 anos, o atleta sabe da oportunidade que é jogar pelo Alvinegro de Porangabuçu. Apesar da pressão da torcida, ele entende como chance única estar no clube.

“Surgiu essa oportunidade de vir para o Ceará e não pensei duas vezes. Pela grandeza da camisa, time de camisa, time grande, então, isso pesou muito para mim estar aqui hoje”, avalia o atleta.

Caíque de defendeu o Ituano nesta temporada. O atleta revelou que sua última equipe não era vista com possibilidade de acesso e chegou perto do objetivo.

“Foi um ano maravilhoso para mim, profissionalmente falando. Comecei lá no Água Santa, no primeiro semestre, e aí depois, no segundo semestre, no Ituano, onde chegamos desacreditados, ‘time que vai brigar para não cair, meio de tabela’. E nós [jogadores] fechamos entre nós e fomos jogo a jogo, chegamos na última rodada com chances claras de subir”, recordou o jogador.

FUNÇÕES EM CAMPO

Caíque pondera sua versatilidade dentro de campo. Com o ituano, o atleta atuou como primeiro volante, na contenção, mas depois foi alçado para segundo volante. Ele avalia que pode ajudar na construção das jogadas, com passes entrelinhas.

CARREIRA

O Ceará será a primeira oportunidade do atleta fora do estado de São Paulo. Antes, Caíque havia atuado apenas por equipes paulistas: Ituano, Água Santa, Portuguesa e Ferroviária. O volante de 27 anos encara o Vozão como grande chance na carreira.