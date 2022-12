Atacante Luvannor confirma ter recebido proposta do Ceará; conheça jogador

O atacante Luvannor confirmou que recebeu uma proposta para vestir a camisa do Ceará na temporada 2023. O jogador de 32 anos disputou a última temporada pelo Cruzeiro, mas tem contrato com a equipe mineira apenas até o final de 2022 e não deve renovar seu vínculo. Luvannor também recebeu outras propostas do futebol brasileiro.

"Fico muito feliz com o interesse do Ceará. Clube de torcida calorosa e apaixonada”, afirmou o atacante após ter recebido a proposta para defender o Ceará. Luvannor chegou ao Cruzeiro em 2022 e disputou 31 partidas pelo clube. Na Série B 2022, conquistada pelo próprio Cruzeiro, o jogador disputou 29 jogos e somou sete gols e duas assistências.

O jogador está na Moldávia, resolvendo questões particulares, mas terá uma reunião com o seu empresário na próxima semana para analisar as propostas e definir seu futuro. Apesar de também ter recebido sondagens de equipes estrangeiras, o desejo do jogador é de continuar atuando no futebol brasileiro na temporada 2023.

QUEM É LUVANNOR?

Luvannor Henrique de Sousa Silva, mais conhecido apenas como Luvannor, atua como atacante e tem 32 anos. O atleta despontou no futebol profissional apenas quando deixou o Brasil e chegou à Moldávia, na temporada 2011/12. Ele vestiu por mais de três temporadas a camisa do Sheriff. Na temporada 2014/15, partiu para os Emirados Árabes Unidos.

Após muitos anos atuando no futebol árabe, Luvannor retornou para a Moldávia, voltando a vestir a camisa do Sheriff. Antes de chegar ao Cruzeiro em 2022, o atacante ainda teve uma passagem pela Arábia Saudita, onde vestiu a camisa do Al Taawon. Luvannor possui dupla-nacionalidade e já chegou a defender a seleção da Moldávia.