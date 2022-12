CBF divulga calendário do futebol feminino para 2023; confira datas

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou o calendário de competições femininas organizadas pela entidade em 2023, ano da Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia. O cronograma foi divulgado nesta segunda-feira (20), no site oficial. O Ceará vai representar o estado na Série A 1 enquanto o Fortaleza segue na A2, na busca para subir de divisão.

A Supercopa Feminina será a primeira disputa da temporada, no dia 5 de fevereiro. Os torneios estaduais serão realizados entre setembro e dezembro.

As Meninas do Vozão, atuais campeãs da Série A2, conquistaram vaga para a elite do futebol feminino e vão estrear no A1. O Brasileiro vai de 26 de fevereiro até 17 de setembro. Já o Fortaleza disputa a segundona, que terá início em 15 de abril.

A mudança mais importante vai ocorrer nas competições de base. O Brasileiro Feminino Sub-20 vai reduzir a quantidade de clubes participantes. O número vai sair de 24 para 20 na disputa. A CBF explica que o intuito desse corte é "aumentar a competitividade."

Por outro lado, o Brasileiro Sub-17 vai aumentar de 12 para 16 participantes. Os outros campeonatos seguem com o mesmo regulamento.

No entanto, os jogos dos torneios nacionais serão paralisados durante a Copa do Mundo FIFA 2023, que será realizada entre os dias 20 de julho e 20 de agosto.

AGENDA FUTEBOL FEMININO 2023

Supercopa Feminina - 5 a 12 de fevereiro.

Brasileiro Feminino A-1 - 26 de fevereiro a 17 de setembro

Brasileiro Feminino Sub-20 - 8 de março a 21 de junho

Brasileiro Feminino A-2 - 15 de abril a 8 de julho

Brasileiro Feminino A-3 - 15 de abril a 24 de junho

Brasileiro Feminino Sub-17 - 4 a 25 de novembro