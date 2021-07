Fortaleza perde nos pênaltis e é eliminado do Brasileiro A2 de Futebol Feminino

O Fortaleza está eliminado do Campeonato Brasileiro A2 de Futebol Feminino. Na tarde deste domingo (4), as Leoas entraram em campo para encarar o time do Cresspom/DF, pelas oitavas de final da competição, no estádio Domingão, em Horizonte, e acabaram amargando o revés por 3 a 1 nas penalidades após empate em 1 a 1 no tempo normal.

Com o resultado, o time cearense deu adeus ao sonho de acesso para elite do futebol feminino brasileiro. E também acabou com a possibilidade de Clássico-Rei na disputa por uma vaga na Primeira Divisão, já que o Cresspom é quem enfrentará o Ceará neste duelo.

O time visitante saiu na frente com Laíssa Novinha, que abriu o placar para o Cresspom aos 41 minutos do primeiro tempo. O Fortaleza empatou no início da segunda etapa, aos oito minutos, com Kaila. O placar se manteve inalterado durante o restante da partida e a disputa pela vaga nas quartas de final foi para as penalidades, já que o duelo de ida havia terminado empatado em 0 a 0.

Nas cobranças, Kaila, Magna e Natiele desperdiçaram e as Leoas acabaram eliminadas.

O Tricolor deixa a disputa sem perder nenhum jogo, já que acumulou quatro vitórias e três empates, com 14 gols marcados e dois sofridos. Porém, terá que tentar o acesso novamente no ano que vem.