Nas redes sociais, Vina e outros jogadores celebram título do Ceará no Brasileiro Feminino A2

Em jogo histórico, o time feminino do Ceará conquistou o primeiro título nacional do futebol profissional do clube. As Meninas do Vozão ergueram a taça do Brasileirão Feminino A2 no sábado (17), no Estádio Presidente Vargas. O presidente Robinson de Castro e atletas do masculino também celebraram a conquista nas redes sociais.

O meia Vina, além do atacante Cléber e do lateral Bruno Pacheco parabenizaram as atletas no Instagram. O zagueiro Luiz Otávio também deixou comentário numa das redes sociais da equipe, felicitando pela conquista.

Sob comando de Erivelton Viana, as Meninas do Vozão já haviam garantido vaga na elite do futebol nacional. Com o pé na final, o grupo encarou o Athletico-PR. No jogo de ida, na Ressacada, as donas da casa construíram vantagem com placar de 2 a 0. No PV, conseguiram empatar o duelo e a disputa foi para os pênaltis, vencida pelas alvinegras por 3 a 1.

VEJA ALGUMAS DAS MANIFESTAÇÕES:

Legenda: O meia também publicou mensagem de felicitação ao grupo. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Centroavante também parabenizou as Meninas do Vozão pelo título. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Lateral parabenizou as jogadoras alvinegras. Foto: Reprodução/Instagram

Parabéns @MeninasdoVozao pelo acesso a primeira divisão do Brasileirão feminino e pelo título inédito no futebol Nordestino. pic.twitter.com/jW2FwYfLhV — Robinson de Castro ᶜˢᶜ (@RobinsonCastro1) September 18, 2022

